  • BIST 8063.29
  • Altın 1895.44
  • Dolar 28.9074
  • Euro 31.7384
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

İki İş Kazası: Fabrika Çukurunda Yaralanan İşçi ve Ahşap Çatıdan Düşen İşçi

» »
Haspolat'ta Tuğla Fabrikasında Meydana Gelen İş Kazası: Çalışan Beton Çukura Düştü! Diğer Olayda Alsancak'ta Ahşap Çatıdan İnşaat İşçisi Düştü, Soruşturmalar Sürüyor
İki İş Kazası: Fabrika Çukurunda Yaralanan İşçi ve Ahşap Çatıdan Düşen İşçi

Haspolat'ta Yaşanan İş Kazası: Tuğla Fabrikası Çalışanı Cumali Katık, Dört Metre Derinlikteki Beton Çukura Düşerek Ciddi Şekilde Yaralandı. Olayın Ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Gerçekleştirilen Ameliyat ve Cerrahi Müdahale Sonrasında Katık, Bel Kemiği Kırığıyla İncelenmek Üzere Cerrahi Serviste Müşahede Altına Alındı. Soruşturma Hala Devam Ediyor

Alsancak'ta Şirket Bahçesinde Meydana Gelen İş Kazası: Dinesh Kumara Liyanage, Ahşap Çatıda Tente Branda Montajı Yaparken Denge Kaybı Sonucu 2,5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde El Bileğindeki Çatlak İçin Tedavi Gördükten Sonra Taburcu Edildi. Olayın Detaylı Soruşturması Devam Ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ercan'da yolcuların valizlerinden eşya ve para çaldığı tespit edilen 3 görevli tutuklandı29 Kasım 2023 Çarşamba 08:53
  • LAÜ Gastronomi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri ortak workshop çalışmasında buluştu29 Kasım 2023 Çarşamba 08:25
  • Lefkoşa'da trafik kazası, 2 yaralı28 Kasım 2023 Salı 19:37
  • Ombudsmanın bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi28 Kasım 2023 Salı 19:11
  • SON DAKİKA... Bir cinayet, iki ani ölüm... Polis'ten açıklama...28 Kasım 2023 Salı 16:43
  • Güney'e gitme hayalindeyken soluğu mahkemede aldılar28 Kasım 2023 Salı 16:40
  • Market hırsızına bin 200 TL para cezası...28 Kasım 2023 Salı 16:40
  • Narkotikten eve baskın... Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı28 Kasım 2023 Salı 16:38
  • Sahte Sri Lanka pasaportu ile adadan çıkış yapmak istediler...28 Kasım 2023 Salı 16:37
  • 'Check In' operasyonu... Bavuldan para ve eşya çaldılar28 Kasım 2023 Salı 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti