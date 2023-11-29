İki İş Kazası: Fabrika Çukurunda Yaralanan İşçi ve Ahşap Çatıdan Düşen İşçi

Haspolat'ta Yaşanan İş Kazası: Tuğla Fabrikası Çalışanı Cumali Katık, Dört Metre Derinlikteki Beton Çukura Düşerek Ciddi Şekilde Yaralandı. Olayın Ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Gerçekleştirilen Ameliyat ve Cerrahi Müdahale Sonrasında Katık, Bel Kemiği Kırığıyla İncelenmek Üzere Cerrahi Serviste Müşahede Altına Alındı. Soruşturma Hala Devam Ediyor
Alsancak'ta Şirket Bahçesinde Meydana Gelen İş Kazası: Dinesh Kumara Liyanage, Ahşap Çatıda Tente Branda Montajı Yaparken Denge Kaybı Sonucu 2,5 Metre Yükseklikten Düşerek Yaralandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde El Bileğindeki Çatlak İçin Tedavi Gördükten Sonra Taburcu Edildi. Olayın Detaylı Soruşturması Devam Ediyor.
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