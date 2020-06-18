İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Dün Telekonferansla Toplantı Gerçekleştirdi

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, iki toplumdan bilim insanlarının katılımıyla dün telekonferans aracılığıyla yeni bir toplantı gerçekleştirdiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Pandemiyle Oyunlar” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Türk uzmanlar grubunun, KKTC’deki epidemiyolojik durumla ilgili raporu dün de vermeye hazır olmadıklarını ve bunun koronavirüsün yayılmasıyla ilgili durum konusundaki endişeleri güçlendirdiğini öne sürdü.

Rum Yönetimi epidemiyoloji grubunun, Güney Kıbrıs’ta pandemiyle ilgili revize edilmiş verileri içeren raporu önceden verdiğini ve bunun muadili olan yazılı bilgilendirmeyi Kıbrıs Türk bilim insanları grubundan da istediğini kaydeden gazete, Kıbrıs Türk bilim insanları grubunun, ilgili raporu vermeye hazır olmadığını söylediğini iddia etti.

Bunun haricinde, toplantıda izahatlar istendiğini ve sorular sorulduğunu belirten gazete, Türkiye’den KKTC’ye yönelik uçuşların yeniden başlaması konusunun da gündeme geldiğini belirtti.

Türkiye’nin KKTC tarafından birinci sınıf güvenli ülkeler kategorisine konulmasının Rum Yönetimi makamlarının endişe duymasına yol açtığını kaydeden gazete, bundan ötürü Kıbrıs Türk grubundan, KKTC’ye gelişlerle ilgili ülke listesinin belirlenmesi konusunda dikkate alınan olgularla ilgili açıklamalar istendiğini öne sürdü.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının, bu kararda, “epidemiyolojik görüntüye dayanan, bilimsel bir karar olmadığını ve Türkiye-KKTC arasındaki ‘yakın bağlar’ gibi başka sebeplerin de etkili olduğu”nu kabul ettiğini iddia etti. Gazete, Kıbrıs Türk bilim insanlarının Rum bilim insanlarının endişelerini yatıştırmaya çalıştıklarını ve geldikleri ülkenin kategorizasyonundan bağımsız olarak, KKTC’ye giriş yapacak herkese koronavirüs testi yapılacağını söylediklerini yazdı.

Kararın, yaşanacak gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini söyleyen Kıbrıslı Türk bilim insanlarının, KKTC’ye gelecek bütün öğrencilerin de karantinaya gireceklerini belirttikleri ifade edildi.

Bunun Rum Yönetimi’nin epidemiyoloji grubunu ayrıca ilgilendiren bir konu olduğunu belirten gazete, KKTC’de çok sayıda Iraklı öğrenci bulunduğunu ve salgının şu anda Irak’ta yayılma aşamasında bulunduğuna işaret etti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu ise açıklamasında, bunun pandeminin durumuyla ilgili bilgi paylaşımı yapılan bir toplantı olduğunu ifade etti.

Rum tarafındaki durumla ilgili ayrıntılı güncel bilgiler verildiğini dile getiren Filaktu, Kıbrıs Türk tarafının ise bilgi sunmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

Filaktu, toplantının havalimanlarının açılması konusuna odaklandığını ve iki taraftan da açıklamalar istendiğini dile getirdi.

ANASTASİADİS YARIN EPİDEMİYOLOJİ GRUBUYLA GÖRÜŞECEK

Sınır kapıları konusunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın epidemiyoloji grubuyla yapacağı toplantıyı da meşgul edeceğini kaydeden gazete, Kıbrıs Türk tarafının açıklamalarından, 1 Temmuz’dan itibaren, iki liderin anlaşması çerçevesinde, KKTC’ye yönelik geçişlere izin verileceğinin anlaşıldığını ifade etti.

Sınır kapılarının açılmasının, bu anlaşma temelinde mi yoksa KKTC’nin kısıtlamaları tamamen kaldırması doğrultusunda ilerleyeceğinin ise açıklığa kavuşturulmadığını belirten gazete, Türkiye’den KKTC’ye yapılacak uçuşlar konusunun Rum Yönetimi makamlarında endişeye yol açtığını ekledi.

Alithia gazetesi de “Kıbrıslı Türk Epidemiyologların Ağzı Sıkıca Kapalı- İşgal Altındaki Bölgelerin Epidemiyolojik Raporunu Dün de Vermediler” başlığıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Rum epidemiyoloji uzmanlarının, Türkiye’nin uçuşlar konusundaki A kategorisinde yer alması konusunda endişeli olduğunu yazdı.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin de bu durumla ilgili endişeli oldukları ve durumu kontrol etmek için yollar bulmaya çalıştıkları da ileri sürüldü.

Rum kesiminin, dünkü telekonferans öncesinde, Kıbrıs Türk tarafına ikinci epidemiyolojik raporu gönderdiğini ifade eden gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise KKTC’deki durumla ilgili raporu Rum tarafına sunmadığını öne sürdü.

Habere göre, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu ise Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının epidemiyolojik raporun hazırlanmasının gelişme halinde olduğu ve hazır olduğu zaman Rum tarafına gönderileceği konusunda kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Filaktu, sınır kapılarında alınması gereken önlemler konusunda sadece geçiş yapanların sunacağı negatif test konusuna değinildiğini ve sınır kapıları konusunda yapılan açıklamalarla ilgili herhangi bir değişiklik olduğu konusunda kendilerinin bilgilendirilmediğini söyledi.

Gazeteye göre, telekonferans usulüyle dün yapılan toplantıya katılan Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyesi ve Lefkoşa (Rum) Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Biyoloji öğretim görevlisi Petros Karayannis de Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin verileri toplayamadıkları veya bunları analiz edecek tecrübeleri olmadığının, bundan ötürü de epidemiyolojik raporu Rum tarafına vermediklerinin görüldüğünü ileri sürdü.

KKTC’deki durumla ilgili bir soru üzerine ise Karayannis, şu an herhangi bir problem olduğunun görülmediğini dile getirdi.

Haber, Politis gazetesinde “Sınır Kapılarıyla İlgili Çekinceler- Kararlar Cuma Günü- Uzmanlar ve Filaktu Sınır Kapılarıyla İlgili Olarak (Yarın) Başkanlıkta- Türkiye İşgal Bölgeleri İçin Sosyal, Ekonomik, Politik Bağlar ve Bağımlılıklar Yüzünden A Kategorisinde- Geriye Kalanlar Epidemiyolojik Verilerle”; Haravgi’de ise “Türkiye’den Gelişlerle İlgili Çekince- Kıbrıs Türk Tarafından Epidemiyolojik Rapor Dünde Verilmedi” başlıklarıyla yer aldı.