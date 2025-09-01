  • BIST 11268.74
Lefkoşa ve Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı, iki alkollü sürücüye yasal işlem başlatıldı.
İki trafik kazası: Alkollü iki sürücüye yasal işlem, bir sürücü kaçtı

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Paradise Park Düğün Salonu önündeki isimsiz sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında Mehmet Avşar (E-24) 98 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 901 A plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden bulvara giriş yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde batı istikametine doğru seyreden kimliği meçhul sürücü yönetimindeki UK 440 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UK 440 plakalı araç sürücüsü isim ve adres vermeden kaza mahallinden ayrıldı.

AA 901 A plakalı araç sürücüsü Mehmet Avşar aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa-İskele ana yolu

Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde ise saat 15.30 sıralarında İbrahim Diran (E-31) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZD 768 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada St. Barnabas Çemberine geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çemberdeki araçların geçmesini bekleyen Olgun Sönmez (E-22) yönetimindeki RZ 427 plakalı salon aracın arka kısmına çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan ZD 768 plakalı araç sürücüsü İbrahim Diran, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

ZD 768 plakalı araç sürücüsü İbrahim Diran aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

 

