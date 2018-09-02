  • BIST 92.723
  • Altın 253,121
  • Dolar 6,5943
  • Euro 7,6511
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

İkinci ince av sezonu bugün başladı

» »
Üveyik, fassa, karga, saksağan ve yaban güvercinin avlanabileceği İkinci İnce Av sezonu bugün başladı.
İkinci ince av sezonu bugün başladı

Üveyik, fassa, karga, saksağan ve yaban güvercinin avlanabileceği İkinci İnce Av sezonu bugün başladı.
Avcılar İkinci İnce Av’da, bugünle birlikte 5 Eylül Çarşamba ve 9 Eylül Pazar günleri de avlanabilecek.
Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Mevzuatı uyarınca, hazırlanan haritada işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelerde avlanma yasak.
Bu bölgelere ek olarak, avlanılamayacak diğer yerler şöyle:
 

“Baraj ve göletlerin 500 metre veya daha yakın çevresi; meskun mahallerin 200 metre veya daha yakın çevresi, piknik alanlarının 300 metre veya daha yakın çevresi; Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre veya daha yakın çevresinde; Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre veya daha yakın çevresi; tüm atış poligonlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; Yeni Ercan Havalimanı pist inşaatının 200 metre veya daha yakın çevresi; Üniversitelerin 200 metre veya daha yakın çevresi; Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; 2 numaralıav bölgesi içerisinde bulunan Eleousa Manastırı'nın bulunduğu yerin 300 metre veya daha yakın çevresi.”

Öte yandan ilgili tüzüğe göre, eylül ayındaki üç günlük İnce Av’a ek olarak, Büyük Av günleri 4, 11, 18, 25 Kasım 2018; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihleri olmak üzere toplam 10 gün olacak.
Birinci İnce Av günleri içinse 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019; 3, 6, 10, 13, 17, 20,24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 olmak üzere 17 gün belirlendi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İhtiyacımız "toplumsal seferberlik" değil, SINIFSAL seferberliktir!02 Eylül 2018 Pazar 14:12
  • Sucuoğlu: “Bu zamlar sektör temsilcileriyle yeniden ele alınmalı”02 Eylül 2018 Pazar 14:05
  • Zeybek: “Kendi yolunu çizmek önemli”02 Eylül 2018 Pazar 14:03
  • Tatar: KKTC'yi ancak güçlü bir UBP kurtarır!02 Eylül 2018 Pazar 13:43
  • Lefkoşa’da Festival Coşkusu Devam Ediyor02 Eylül 2018 Pazar 13:24
  • Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum örgütlerden çözüm için birlik çağrısı01 Eylül 2018 Cumartesi 19:30
  • Erhürman, barış için bıkmadan usanmadan çalışmalıyız01 Eylül 2018 Cumartesi 19:12
  • BKP: Kurtuluş çözümdedir01 Eylül 2018 Cumartesi 19:00
  • “Rafadan Tayfa” KKTC Turnesinde01 Eylül 2018 Cumartesi 17:30
  • Barış sevdalısı Rado 1 Eylül'de vefat etti01 Eylül 2018 Cumartesi 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti