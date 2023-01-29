İlaç Sıkıntısı Devam Ediyor

Dünyada ve KKTC’nin ilaç tedariki yaptığı Türkiye’de yaşanan ilaç eksikliği sorunu ülkemizi derinden etkiliyor.

Vatandaşlar doktorların yazdığı reçetelerdeki ilaçları eczanelerde bulamamaktan şikayet ederken, eczacılar da ecza depolarından talep ettikleri ilaçları temin edememekten dert yanıyor. Sağlık Bakanlığı da Türkiye’den ilaç tedariki için kurduğu yeni sistem ile ilaç almaya başladı ancak alınan ilaç sayısı ihtiyacı karşılamıyor.

“TALEP EDİLEN SAYIDA İLAÇ ALINAMIYOR”…

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, çocuk grubu antibiyotikler, ağrı kesiciler ve tansiyon ilaçlarının tedarikinde ciddi sıkıntıların var olduğunu kaydederek, “Ecza depolarımız sisteme örneğin 100 adet ilaç talebi yazıyor, o ilaçtan 10-15 adet geliyor” diyerek sıkıntının boyutuna dikkat çekti.

“BAKANLIK GİRŞİM YAPTI”…

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, kurdukları yeni bir sistem ile Türkiye’den ilaç tedarikinin başladığını ancak dünyadaki ilaç sıkıntısının Türkiye’de de yaşanmasından dolayı piyasanın tüm ihtiyaçlarının karşılanamadığını kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi