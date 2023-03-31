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İlaç sıkıntısı... Vatandaş isyan etti: Vicdanınız sızlamaz mı?

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İlaç sıkıntısı... Vatandaş isyan etti: Vicdanınız sızlamaz mı?
İlaç sıkıntısı... Vatandaş isyan etti: Vicdanınız sızlamaz mı?

Ülkedeki ilaç sıkıntısı devam ediyor... Başta kanser ilaçları olmak üzere, bir çok ilaç ne Devlet Hastanesi'nde, ne Onkoloji Servisi'nde ne de eczanelerde bulunamıyor. 
Kanser hastası Erbay Erişen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kemoterapi seansının üçüncüsü için hastaneye gittiğini, ilacını bulamadığını yazdı. 
 

Erişen'in paylaşımı şöyle:
Merhaba arkadaşlar...  bugün kemoterapi seansının üçüncüsü için hastaneye gittim bir ilacım eksikmiş,olan ilaçlara eyvallah dedim. Bu ilaç eczanelerde satılmazmış. Hiç ilacı olmayanlara haber verilmiş gelmediler. Allah yardımcımız olsun. 1974'den sonra gelmiş geçmiş tüm milletvekilleri ve bakanlık yapmışların vicdanı sızlamaz mı? Hâlâ bakanlık yapanların vicdanı,merhameti varsa beceremediklerini kabul etsinler ve gençlere bıraksınlar. Tüm gelmiş-geçmiş vekilleri Allaha emanet ediyorum......

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