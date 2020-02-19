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İlaca %12 Zam

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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dün akşam Türkiye’de açıklanan yüzde 12.1’lik ilaç zammının ülkemizde de geçerli olduğunu duyurdu.
İlaca %12 Zam

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, dün akşam Türkiye’de açıklanan yüzde 12.1’lik ilaç zammının ülkemizde de geçerli olduğunu duyurdu.

Ülkemizdeki ilaç sanayisinin yetersiz kalması ve ülkemizde ihtiyacı karşılayacak ilaç üretimi olmamasını eleştiren Öksüz, İthalata mecbur bırakılan ilaç sektörünün tedarik sağlanan ülkelerde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan direkt olarak etkilendiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz’ün açıklaması şu şekilde:

“An itibari ile “dün akşam” Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından açıklanan %12,1’lik ilaç zammı bizde de geçerli olmuştur.

Yıl 2020 olmasına rağmen ülkemiz ilaç sanayisinin yetersiz kalması , özel eczanelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ilaç üretimi olmaması , bugüne kadar uygulanan ilaç politikalarının ne denli YETERSİZ olduğunu ne yazık ki bir gecede yine görmüş olduk.

Tüm bunların olmaması bugün ülkemiz ilaç sektörünü başka ülkelerden ilaç ithalatına mecbur bırakmaktadır. İlaçların tedarik edildiği ülkelerdeki ekonomik dalgalanmalar ise bizleri ELİMİZDE OLMADAN direkt olarak etkilemektedir.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Euro değerinin 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye arttırıldığı ve güncellenen fiyatların 19.2.2020 tarihinden itibaren geçerli olduğu ilgili kurum tarafından açıklandı.

Tüm vatandaşlarımız bilmelidir ki ilgili zam ne eczacımızın ne de ülkemizdeki kurum kuruluşlarımız uhdesinde değildir. Yukarda sadece temel başlıklarını belirttiğim kıstaslar çözülmediği sürece de üzülerek söylerim ki bunları yaşamaya devam edeceğiz.

Gün içerisinde KTEB olarak ilgili konu İle alakalı KAMUOYU DUYURUSU yapılacaktır.”

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