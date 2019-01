İletişim ömrü uzatıyor

Yaşam süresini etkileyen faktörleri inceleyen University College London’lı bilim insanları, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.

Sputnik’in haberine göre araştırmacılar dört yıl boyunca, farklı cinsiyetlerden 50 yaş ve üstü 7304 kişinin hayatını gözlemledi. Araştırma, arkadaşları ve akrabalarıyla iletişime daha fazla önem veren yaşlı insanların daha sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı.

Sağlık durumu daha iyi olan kişilerin yüzde 73’ünden fazlasının haftada en az bir kere arkadaşlarıyla buluştuğu, spor salonuna, müzeye, tiyatroya gittiği, dini kurumları ziyaret ettiği ve sosyal etkinliklere katıldığı belirtildi.

Araştırmacılar, aktif yaşam sürdüren yaşlı insanların hayatın anlam ve önemini daha iyi kavradıklarını ve bu yüzden sağlıklarının daha iyiye gittiğini kaydetti.