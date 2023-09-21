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İlginç merak...Erhürman: “Sokağa ineceğiz, kaç kişi yanımızda olacak göreceğiz”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede en erken zamanda seçim olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, “Sokağa ineceğiz, kaç kişi yanımızda olacak göreceğiz”
İlginç merak...Erhürman: “Sokağa ineceğiz, kaç kişi yanımızda olacak göreceğiz”

CTP Genel Başkanı Erhürman, olası bir erken seçim ihtimalini değerlendirmeleri sırasında söyledikleri de dikkatlerden kaçmadı.

Ülkede en erken zamanda seçim olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Erhürman, “Bugüne kadar bu kadar kötü bir hal biz yaşamadık” diye konuştu.

 

“SOKAĞA İNECEĞİZ, KAÇ KİŞİ YANIMIZDA OLACAK GÖRECEĞİZ”

Eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetleri döneminde mevcut hükümet dönemindeki kepazeliğin yaşanmadığını aktaran Erhürman, “Bu toplumun bunu bir bütün olarak fark etmesi gerekiyor. Biz sokağa ineceğiz. Kaç kişi yanımızda olacak onu da göreceğiz” açıklamasında bulundu.

Erhürman, yaşananlar karşısında tahammüllerinin kalmadığını vurgulayarak, “Çoluğumuz çocuğumuz için bu mücadeleyi göstereceğiz” dedi.

Hükümeti sokakta ve Meclis’te erken seçim için zorlayacaklarına dikkat çeken Erhürman, “Halkımızın da bizimle birlikte zorlamasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

(Kıbrıs Postası)

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