“İlişkilerin güçlendirilmesi, temsiliyet alanının artırılması önemli”

Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ile KKTC yerel yönetimleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceği açıklandı

Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ile KKTC yerel yönetimleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceği açıklandı.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve Özel Kalem Müdürü Tolga Öztürk, 20-22 Ocak tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulundu.

Görüşmelerde, Güzelyurt, Girne, Çatalköy, İskele ve Beyarmudu Belediye Başkanları, UCLG-MEWA’nın “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in Yerelleştirilmesi Taahhüdü”ne imza koydu.

“İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ, TEMSİLİYET ALANININ ARTIRILMASI ÖNEMLİ”

İlk olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni (KTBB) ziyaret eden UCLG-MEWA yetkilileri, burada KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KTBB Yürütme Kurulu üyesi, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, KKTC’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerle işbirliği, ilişkilerin güçlendirilmesi, temsiliyet alanının artırılması ve daha aktif çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu anlattı.

Duman, UCLG-MEWA’nın çalışmaları, 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler, hedefleri ile ilgili bilgi verdi.

Görüşmede, KKTC’deki yerel yönetimlerle UCLG-MEWA arasında yapılması planlanan ortak çalışmalar da ele alındı.

UCLG-MEWA yetkililerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, ortak çalışmalarla ilişkilerin daha da geliştirilmesinin KKTC ve yerel yönetimleri için son derece önemli olduğunu vurguladı.

TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

KTBB ve UCLG-MEWA heyetleri daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Büyükelçilik Müsteşarı Fatih Öztürk ile görüştü.

GİRNE BELEDİYESİ’NİN TURİZM KOMİTESİNİN BAŞINA GEÇMESİ…

Daha sonra Girne Belediyesi’ni ziyaret eden UCLG-MEWA ve KTBB heyetleri, burada Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve ziyarette hazır bulunan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile görüştü.

Çalışma ve gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi veren UCLG-MEWA Genel Sekreteri Duman, Girne’nin turizm açısından son derece önemli bir merkez olduğunu, Girne Belediyesi’nin turizm komitesinin başına geçmesi için yürütülebilecek bir çalışmanın KKTC’ye de çok büyük büyük bir kazanım sağlayabileceğinden söz etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de hedeflenen bu çalışmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, bunun için gerekli çalışmalara bir an önce başlayacaklarını kaydetti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise dünyanın belediyecilikte çok hızlı ilerlediğini belirterek, yasaların tadilatı için mücadele verdiklerini anlattı.

BAKANLARA ZİYARET

UCLG-MEWA ve KTBB heyetleri, Girne’deki öğle yemeğinin ardından, önce İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha sonra da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı ziyaret etti. UCLG-MEWA Genel Sekreteri bu ziyaretlerde de faaliyetleri ve hedeflenen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İSKELE VE BEYARMUDU ZİYARET EDİLDİ

UCLG-MEWA ve KTBB heyetleri, sonraki gün de temaslarını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek sürdürdü.

UCLG-MEWA yetkilileri, Sadıkoğlu’na da çalışmalarından bahsederek 2019 yılındaki faaliyet programı ve hedeflerini anlattı.

Sadıkoğlu, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve Özel Kalem Müdürü Tolga Öztürk’ü ağırlamaktan son derece memnun olduklarını kaydederek, İskele ve bölge hakkında bilgi vererek, çalışmalarından bahsetti.

İskele bölgesinde alınan öğle yemeğinin ardından UCLG-MEWA ve KTBB heyetleri, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i ziyaret etti.

Edip, UCLG-MEWA yetkililerine ilk olarak bölgeyi gezdirip, Beyarmudu’nun konumu hakkında bilgi verdi.

UCLG-MEWA yetkililerini ağırlamaktan duyduğu memnuiyeti ifade eden İlker Edip, çalışmaları hakkında bilgiler verdi, yerel yönetimler ve KTBB ile işbirliği alanının genişletilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip daha sonra UCLG-MEWA Yetkililerine Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’ni gezdirerek bilgi verdi. UCLG-MEWA Yetkilileri, Beyarmudu ile tamamladıkları temaslarının ardından KKTC’den ayrıldı.