"İlk bulgulara göre, hastanenin bir ihmali yok"

Anıl Aktunçlar’ın özel bir hastanede ameliyat sırasında hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden olurken özel hastanelerin yeterince denetlenmediği görüşü de yeniden gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu konuyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, olayın takipçisi olacaklarını ve çıkacak olan sonuç her ne olursa olsun kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Bu arada, Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği bünyesinde oluşturulan komite tarafından soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Anıl Aktunçlar’ın 13 Ocak Cuma saat 18.00’de ameliyata alındığını ve 14 Ocak Cumartesi saat 02.00 civarında hayatını kaybettiğini belirtti.

Aynı gün saat 15.00’te başlayıp 18.00’de sona eren 3 saatlik detaylı bir otopsi yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, Aktunçlar’dan birçok biyopsi ve kan örneği alınarak polise iletildiğini, örneklerin kısa süre içerisinde İstanbul’a gönderileceğini anlattı.

Sucuoğlu ‘Yanılmıyorsam Polis örnekleri kısa süre içerisinde İstanbul’daki Adli Tıp Kurumuna gönderecek, bugün ya da yarın İstanbul’da olacak ve hemen arkasından da biz yetkililerle görüşüp süratli bir şekilde sonucun alınması yönüne gideceğiz’ diye konuştu.

Kamuoyunun açıklama ve şeffaflık talebi bulunduğuna da dikkati çeken Sucuoğlu Bakanlık olarak olayın takipçisi olacaklarını söyledi..

Sucuoğlu ‘Kamuoyu açıklama ve şeffaflık istiyor ve biz bunu yapacağız. Bunu ben baştan da söyledim sonuna kadar da nereye gidecekse de takipçisi olacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuç ne ise bu yargıya da açık ifadelerle belirtilecektir. Şu anda otopsiyi yapan arkadaşımızın bulguları vardır. Detaylı bir şekilde bu bulgular da yargıya iletilecektir. Aynı zamanda gelecek olan biyopsi sonuçları da bu kapsamda yargıya iletilecektir ve artık ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Kamuoyundaki bu rahatsızlığı duyuyorum, bu dosya kapatılacak deniyor. Net olarak söylüyorum eğer bir suç varsa basının önünde yargı sonuçlanmasından sonra detaylı bir şekilde halka paylaşılacaktır. Gizleme veya dosyayı kapatmak bize terstir, söz konusu bile değildir’ ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak Tabibler Birliğine hem hastane hem de görev alan doktorlarla ilgili soruşturmanın başlatılmasını tebliğ ettiklerini de kaydeden Sucuoğlu ‘Bize gelen ilk bulgulara göre, hastanenin bir ihmali yok gibi görünüyor ama bunlar araştırılacak ve hangi faktörlerin rol oynadığı ortaya çıkacak’ diye konuştu.

Özel hastanelerin denetlenmesi ile ilgili olarak ise Bakan Sucuoğlu, on gün önce bir ekip oluşturulduğunu, Cuma gün denetlemelerin başlayacağını söyledi.

Sucuoğlu ‘Dünya standartlarında baktığımızda denetimler 1 ile 2 yıl arasında yapılıyor ama bizim hedefimiz seneliktir. 1 Nisan’da en son Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi denetlendi. Eylül-Ekim’de tüm tüp bebek merkezlerini denetledik. 10 gün önce ekibimizi hazırladık, ayda üç veya dört hastane olacak şekilde denetleme planı çıkardık. Bu denetimler bu olay olmasa da başlayacaktı ve tümü Haziran ayının sonunda bitecek şekilde ayarlanmıştı. Denetimler daha sonra da rutin olarak devam edecektir. Denetimler, Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü, Müdür Yardımcısı ve bir Başhemşire başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılacak. Cuma gün itibarı ile başlatıyoruz’ dedi.