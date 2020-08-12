İlk logo Denktaş'tan

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş’ın seçimde kullanacağı logosu belli oldu.

Sosyal medya hesapları bu logo ile güncellenen Serdar Denktaş’ın seçim kampanyalarında alışık olmadığımız bir yöntemle ilk adını ön plana çıkardığı görüldü.

Serdar adının yanında rahmetli Kurucu Başkanı Rauf Denktaş’ın her seçimde kullandığı yıldız amblemini kullandığı ve Denktaş adının o yıldız ile anlatıldığı da gözden kaçmadı.