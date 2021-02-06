İlk parti Astra-Zeneca'lar Pazartesi geliyor

Sadece İngiltere'nin değil dünyanın da en prestijli üniversiteleri arasında bulunan Oxford'un, Asta Zeneca ile ürettiği aşıların 7200 adetlik ilk partisi Pazartesi günü Güney Kıbrıs'a geliyor.

Sadece İngiltere'nin değil dünyanın da en prestijli üniversiteleri arasında bulunan Oxford'un, Asta Zeneca ile ürettiği aşıların 7200 adetlik ilk partisi Pazartesi günü Güney Kıbrıs'a geliyor.

Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Avrupa Sağlık Ajansı (EDA)'nın onayladığı aşılardan olan Oxford-AZ'nin yaş limiti gözetmeksizin uygulanacağı belirtildi. Bu konudaki tavsiyenin bakanlık tarafından alındığı ifade edilirken, aşıların yaş grupları üzerindeki olası etkilerinin de gözlemleneceği açıklandı.

Oxford AZ ile ilgili son yapılan araştırmalara göre, aşının hastalığa karşı bağışıklık yaratmasının yanı sıra, yayılmasını da yüzde 70'lere varan oranlarda engellediği ortaya çıkmıştı. Öte yandan Astra Zeneca konusu, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın görüşmesinde de gündeme gelmiş, Tatar, Raab'tan söz konusu aşı için yardım istemişti.

Pazartesi gelecek olan ilk parti Oxford-AZ'lerden Kıbrıslı Türklere de verilip verilmeyeceği henüz bilinmezken, Cumhurbaşkanlığının bu konuda herhangi bir girişim yapıp yapmayacağı da henüz bilinmiyor.