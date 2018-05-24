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İLK “U” DÖNÜŞÜ!!

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24 Mayıs 2018 tarihli Detay Gazetesi...
İLK “U” DÖNÜŞÜ!!

Geçtiğimiz gün Türk Lirası’nın yaşadağı değer kaybı karşısında başka para birimine geçme da dahil tüm alternatiflerin değerlendireceğini açıklayan Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye havuz medyasının yanlı yayınları sonrasında “Euro” para birimine geçişin mevcut şartlarda mümkün olmadığını söylemek zorunda kaldı..

Türkiye’nin izlediği sorunlu dış politika hamleleri nedeniyle Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı her geçen gün daha da derinleşirken, Başbakan Tufan Erhürman’ın “başka bir para birimine geçiş de dahil tüm alternatifleri değerlendireceğiz” söyleminin stabil para birimi olan “Euro” kullanımına geçiş seçeneğini kapsamadığı ortaya çıktı.

“SÖZLERİM ÇARPITILDI”
Türkiye havuz medyasının “KKTC’de Euro kullanımına geçiliyor” haberinin ardından Türkiye basınına açıklamalarda bulunan Erhürman, sözlerinin bir takım çevreler tarafından çarptırıldığı belirterek, Türkiye’nin yardımlarının Lira cinsinden olmasından ötürü “Euro” kullanımına geçişin mümkün olmadığını söyledi.

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