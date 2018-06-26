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'İlk uzay ülkesi' Asgardia, 'devlet başkanı'nı seçti, vatandaşlarını bekliyor

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‘İlk uzay ülkesi’ olma hedefiyle ortaya çıkan Asgardia, 'devlet başkanı'nı dün seçti. Yemin ederek görevine başlayan Devlet Başkanı Igor Ashurbeyli, ilk hedeflerinin beş sene içerisinde tüm dünyaya internet yayını yapan uyduları Dünya yörüngesine yerleşti
'İlk uzay ülkesi' Asgardia, 'devlet başkanı'nı seçti, vatandaşlarını bekliyor

Euronews'ten Enis Günaydın'ın haberine göre, dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törende konuşan ‘Devlet Başkanı' Ashurbeyli, bugünün insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplara geçeceğini söyledi. Tüm bakanlıkların ve hükümet kurumlarının da oluşturulduğunu söyleyen Ashurbeyli, böylelikle insan türünün kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını ifade etti.

İlk üç hedef belli

Ashurbeyli, ilk hedeflerinin 5 sene içerisinde tüm dünyaya internet yayını yapan uyduları Dünya yörüngesine yerleştirmek olduğunu belirtti. Ardından 10-15 sene içerisinde uzay yolculukları yapmak için mekikler yapmayı planlayan topluluğun, üçüncü hedefi ise 25 sene sonra Ay üzerinde bir yerleşim yeri kurabilmek.

Seçili vekillerden oluşan bir meclisi ve üyeleri tarafından oylama ile kabul edilen bir anayasası bulunan Asgardia, gelecekte uzayda koloniler kurabilmeyi hedefliyor. Azerbaycan asıllı bilim ve iş adamı Ashurbeyli'nin 12 Ekim 2016'da kurduğu Asgardia'nın bugün 200 binden fazla üyesi bulunuyor.

Norveç mitolojisinde geçen ve uzayda bulunan 'Asgard Dünyası'ndan adını alan topluluk, şu anda 200 binden fazla üye ile kendini 172. en büyük ülke olarak görüyor. BM'ye de üye olmayı hedefleyen Asgardia'nın bayrağı ve milli marşı da bulunuyor.

Vatandaş olmak yıllık 100 Euro

Asgardia'nın internet sitesinden kayıt olmak ücretsiz. Fakat meclise seçilebilmek gibi vatandaşlık ayrıcalıklarından faydalanabilmek için üyelerden 100 euro miktarında yıllık ücret isteniyor.

'Fahiş vergi olmayacak' garantisi

Şimdilik gönüllü bağışlarla finansman sağlayan topluluk, ileride oluşturulacak vergi sistemiyle para sorununa çare bulmayı hedefliyor. Bununla birlikte ‘Devlet Başkanı' Ashurbeyli, vergilerin fahiş oranda olmayacağı konusunda üyelere garanti de veriyor.

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