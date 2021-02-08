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''İlk vaka Alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka''

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Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC'de görülen ilk COVID-19 vakasının, açıklananın aksine Alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka olduğunu belirledi.
''İlk vaka Alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka''

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC'de görülen ilk COVID-19 vakasının, açıklananın aksine Alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka olduğunu belirledi.

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Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’de görülen COVID-19 vakalarını geriye dönük olarak analiz ederek, virüsün KKTC’de ilk kez, 10 Mart 2020’de açıklandığı gibi Alman turist kafilesinde değil, Gazimağusa’da 17 yaşındaki bir erkek hastada görüldüğünü belirledi.

KKTC’de COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, pandemi öncesinde toplumda görülüp görülmediğini belirlemeyi amaçlayan çalışma kapsamında, 1 Eylül 2019 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle başvuran 172 hastanın örnekleri geriye dönük olarak tarandı.

KKTC’deki İlk COVID-19 Vakası Alman Turist Değil!

Araştırma sonucunda incelenen örneklerden, 11 Mart 2020 tarihli bir örneğin pozitif olduğu saptandı. Bu sonuç, üç farklı gerçek zamanlı RT-PCR testi ile de teyit edildi. Pozitif olarak belirlenen örnek, o dönem Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevkli olarak gelen 17 yaşındaki erkek bir hastaya ait. Virüsün, 2-14 günlük kuluçka süresi de göz önüne alındığında, pozitif olduğu saptanan hastanın, KKTC’deki ilk vaka olarak açıklanan Alman turist kafilesinden daha önce virüse maruz kaldığı anlaşılıyor. Böylece o dönem, ateş, öksürük, şiddetli kas ve eklem ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran 17 yaşındaki hastanın, KKTC’deki ilk COVID-19 vakası olduğu belirlenmiş oldu.  

Hastanın, 11 Mart 2020 tarihli numunesinin pozitif sonuç vermesi, 10 Mart 2020 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ilk vaka olan Alman turistin adaya gelişinden daha önce virüsün KKTC’de görüldüğünü gösteriyor. Hastanın onayı ile uygulanan 1 Şubat 2021 tarihli antikor testiyle de hastada COVID-19 geçmişi olduğunun belirlenmesi, bu sonucu teyit ediyor. 

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