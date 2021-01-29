İlköğretim Dairesi'nde yapılan testler negatif

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, daire personeline yapılan tüm Covid-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, daire personeline yapılan tüm Covid-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Hakkı Başarı'nın açıklaması şöyle:

“Bakanlığımızda çıkan pozitif vakalardan dolayı İlköğretim Dairesi personelimizin tümü testlerini yaptırmış ve şu an itibarı ile çok şükür ki hepimizin test sonuçları negatif çıkmıştır.

Belli bir süre işlemlerimizi tüm imkanlarımızı zorlayarak evden sürdürmeye çalışacağız.

Virüse yakalanan başka birimlerdeki arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken herkese sağlık dolu günler dileriz.

Lütfen evlerimizde kalalım, dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda ise mutlaka maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat edelim...”