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“İmar Planı için Başbakanın gerekli kararlılığı göstereceğini umut ediyorum”

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Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, partisinin kuruluş yıldönümü sonrası açıklamalarda bulundu.
“İmar Planı için Başbakanın gerekli kararlılığı göstereceğini umut ediyorum”

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, partisinin kuruluş yıldönümü sonrası BRT Haber Merkezi programına katıldı.

Halkın Partisi'ni kurmanın ve ayağa kaldırmanın kolay olmadığını belirten Özersay, “Zaman zaman verilen sözlerin  ne oranda yapıldığı ile ilgili eleştiriler var saygı duyarım ama biz 5 yıllığına seçildik. Önümüzde 3 yıl daha var ve verdiğimiz sözlerin arkasındayız” dedi.

Özersay, “Verdiğimiz sözlerin arkasında durduğumuz için bizi çok sevmediler bu siyasetin içinde. Yıllardır, 40 Yılı aşkındır  bu siyasetin içinde yer alanlar bize sempati ile yaklaşmadılar” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Halk bizi sevdi, kucakladı, ayaktayız. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Tahminlerden daha yavaş ilerlediğini söyleyebilirim. Çok daha fazlasını yapmak isterdim. Ama biz tek başına iktidara gelmedik.

Benim de ilk tercihim değildi ama icraat için ortağınızla anlaşmak zorundasınız.

2 Yıllık hükümet tecrübemizle söyleyim; Bu ülkede bir şeylerin değişmesi çok zordur ama imkansız değildir. Bunu attığımız adımlarla gösterdik” diye ekledi.

Koalisyonlar içinde HP'nin denetleyen bir çabası olduğunu kaydeden Özersay, uzun yıllardır hayatta olan siyasi partiler yanında 4 yıldır da bir HP gerçeği yaşandığını ifade etti.

Halkın Partisi kurulurken bazı ithamlarla karşılaştıklarını anlatan Özersay, “Geçicidir, rüzgardır, bitecek dediler. Azim ve kararlılıkla, hükümet etme çabasıyla. Evet bazı sorunlarımız hala çözüm bekliyor. Yeterli sonuç üretilememiştir ama biz çizgimizin dışına çıkmadık. Yolumuza devam ediyoruz” sözlerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Ülkede ekonomik bir kaynak sıkıntısı yaşandığına işaret eden Özersay, “TC ne istedi de yapmadınız da bu kaynak gelmiyor diye doğru olmayan konuşmalar yapılıyor.

TC bu kaynağı aktarmıyorsa, herhalde aktarmakla ilgili bir sıkıntısı var, bir güçlüğü var. Bu kadar yıldır, tarihi derinliğimiz olan, stratejik ortağımız konumundaki Türkiye ile ilişkimizi sadece para ile kurmak olamaz.

Bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bu krizi fırsata çevirmek hepimizin elindedir.Herkes elini taşın altına koyarsa, kaynak yaratmak konusunda doğru adım atabiliriz. Sadece TC''den gelecek paraya yaslanmak kadar yanlış olamaz. Türkiye bu kadar yıldır çok daha bolluk içinde kaynak aktarırken, ülkeye altyapı yatırımları anlamında gerekli hizmeti vermeyenler bunun sorumluluğunu taşıyorlar” diye konuştu.

İmar Planı konusunda gelinen son durumu da değerlendiren Özersay, “ İçişleri Bakanı'nın ortaya koyduğu çabayla, ortağımızın da ortaya koyduğu çabalarla, ortada bir konsensus vardır. İmar Planı ile herkes memnun olamaz. Genel hatlarıyla hiç yoktan iyidir denilen bir noktaya gelindi. Birleşik Kurul oybirliği kararı aldı” dedi.

Öte yandan Özersay, “1 yıllık bir süreçte genel konsensus sağlanmışken, ortağımızın bazı talepleri de karşılanmışken, bu noktadan itibaren İmar Planı, sonradan dizimizi dövmek istemiyorsak, artık yürürlüğe konulmalı. Villalar, oteller, yapabilirsiniz ama orada altyapı yetersiz kalırsa, planlama olmazsa, lağım içinde kalır. Kararlı bir duruşma gecikmeksizin yürürlüğe konulmalı. 1 yıldır yoğun çaba harcadık. Umut ederim yapılacak değerlendirmeden sonra Sayın Başbakan da gerekli kararlılığı ve cesareti gösterip bu adımı atacaktır” ifadelerine yer verdi.

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