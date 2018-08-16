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IMF'den Türkiye açıklaması: Yakından izliyoruz

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IMF Sözcüsü, Türkiye'den finansal destek talebinin gelmediğini belirterek, "Durumu yakından izliyoruz. Yeni yönetimin güçlü ekonomik politikalara bağlılığını ispatlaması gerekecek" dedi.
IMF'den Türkiye açıklaması: Yakından izliyoruz

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Türkiye'deki finansal gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü, Türkiye'nin piyasalarda oynaklığın yaşandığı bir dönemde istikrarı desteklemek ve dengesizlikleri azaltmak için güçlü ekonomik politikalar ortaya koyması gerektiğini bildirdi. Sözcü, "Son piyasa oynaklığı ışığında, yeni yönetimin bir taraftan merkez bankasının fiyat istikrarını koruma görevini yerine getirmesinde tam operasyonel bağımsızlığını sağlarken, diğer taraftan makroekonomik istikrarı destekleyecek ve dengesizlikleri azaltacak güçlü ekonomik politikalara bağlılığı ispatlaması gerekecek." ifadelerini kullandı.

IMF Sözcüsü, Türk yetkililerin kendilerinden finansal destek talep etmeyi düşündüklerine dair bir işaret olmadığını belirtirken, durumu yakında izlemekte olduklarını ifade etti.

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