İMO, Yeşil İş Fırsatlari Raporu hazırlıyor

Odadan yapılan açıklamaya göre rapor, uluslararası ve yerel uzmanların katkısıyla, inşaat sektörü dahil dokuz sektörde yürütülecek kapsamlı danışma süreci ile elde edilen bilgiyle hazırlanacak.

Ülke ekonomisinin evrensel yaklaşım olan yeşil ekonomiye dönüşmesine katkı yapma amaçlandığı kaydedilen açıklamada, odanın ilgili sektörlerde rapor içeriğinin hayata geçirilmesi için savunuculuk çalışmalarını yürüteceği kaydedildi.