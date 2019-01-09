İmzalar atıldı!

“007/2018 sayılı Değirmenlik Belediyesi hudutları içerisinde topografik değerlendirme için nivelman hizmet alımı ihalesi” bugün (09.01.2019) imzalandı.
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in, ihaleyi kazanan Promp Topografya Ltd. Direktörü Çağan Akansu ile imzaladığı ihale; Kanalizasyon Atıksu Projesi ön hazırlığını içeriyor.
Bugün kanalizasyon projesiyle ilgili ilk adımın atıldığını belirten Karavezirler, çalışmaların etap etap devam edeceğini kaydetti.
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