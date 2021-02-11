İmzalar atıldı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla yapılan heyetler arası görüşme sonrasında dört anlaşma imzalandı.
E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı ile TC ile KKTC Yüksek öğrenimde işbirliği anlaşması, KKTC-Türkiye Belediyeler Birliği arasında işbirliğine ilişkin anlaşmalara imza atıldı.
Karşılıklı Ulaştırma Bakanlıkları arasında da Karayolları Master Planı konusunda anlaşmalar imzalandı.
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