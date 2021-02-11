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İmzalar atıldı

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Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla yapılan heyetler arası görüşme sonrasında dört anlaşma imzalandı.
İmzalar atıldı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla yapılan heyetler arası görüşme sonrasında dört anlaşma imzalandı.

E-Devlet hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı ile TC ile KKTC Yüksek öğrenimde işbirliği anlaşması, KKTC-Türkiye Belediyeler Birliği arasında işbirliğine ilişkin anlaşmalara imza atıldı.

Karşılıklı Ulaştırma Bakanlıkları arasında da Karayolları Master Planı konusunda anlaşmalar imzalandı. 

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