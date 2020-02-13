İncirli:Bu ülkenin gündeminde bir ilhak sorunu yoktur. Bunun mümkün olduğunu da asla düşünmüyorum

CTP Kadın Örgütü Başkanı Milletvekili Sıla Usar İncirli,BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Ülkedeki son siyasi gelişmelerin sorulması üzerine İncirli, “Yaşadıklarımız kader değil.Bunu değiştirebiliriz.Bunu yaparken de kutuplaşma,insanları bölme,ayrıştırma, insanların hassas konuları üzerinden suni ve faydasız tartışma yaratmaktan uzak durmak gerekir.Biz buna çok önem veriyoruz.Biz Kıbrıs Türk Halkı’nın tümünü kucaklayarak bu yolu yürümeye çalışıyoruz.Bu toplum gücünü birleştirmeze önündeki zor badireleri, sosyal ve ekonomik sorunlarını atlatamaz.Parçalanırsak, üstesinden gelemeyiz” dedi

İncirli,“Kendi onurumuzla, kendi duruşumuzla,kültürümüzü kimliğimizi geleceğe taşımak istiyoruz.CTP’nin bedeller ödeyerek verdiği kavga budur. Bu ülkede var olmak,sorunlarıyla var olmak.Ama sorunlarınlarımız,hep birlikte,çöz çöze varolmak. Biriktirerek değil.” diye ekledi.

Soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son açıklamalarından CTP tabanının etkileneceğini düşünmediğini belirten İncirli, “Söz konusu değil.Şu anda CTP kendi adayının etrafında kenetlenmiştir. Bizim kendi sözümüz var.Genel Başkanı zaten CTP tabanının da diğer insanlarımızın da düşüncelerini ifade ediyor.Farklı bir şekilde söylenmesini desteklemeye de ihtiyaç yoktur” yanıtı verdi.

Sıla Usar İncirli “Sayın Cumhurbaşkanı kendine göre bir değerlendirme yapmıştır lakin bu ülkenin gündeminde bir ilhak sorunu da yoktur. Bunun mümkün olduğunu da asla düşünmüyorum.Kıbrıslı Türklerin de Türkiye’nin de böyle bir talebi hiç olmamıştır.Bizim sorunumuz Kıbrıs Sorunu’dur.İki Bölgeli iki toplumlu federal çözümü gerçekleştirme sorunudur.Federal devletin içinde kendimizi geleceğe taşımak sorunudur. Uluslararası hukuk içinde mücadelemezi sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.

CTP için 26 Nisan’dan sonrası olduğunu belirten İncirli, iyi bir hazırlıkla 5’likonferansa hazırlanmak gerektiğini söyledi.

İncirli, “Kıbrıslı Türkler kendilerini ifade etme imkanı bulmazsa kimse bizim için herhangi bir şey düşünmez.Bizim kendimizi anlatmamız lazım.AB’ye, BM’ye anlatmamız lazım.Kendi içimizde küserek, kırılarak,insanlarla diyaloğu kesemeyiz.Biz 26 Nisan’dan sonra yoğun bir diplomasiyle, kuvvetli ekiplerle, bu ülkeyi, bu ülkenin insanının sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatacağız” dedi.

Soru üzerine Berlin Zirvesi’nde bir ilerleme görmediğini ifade eden İncirli “ Berlin Zirvesi’nde kaldığımız yer 1991’dir.Zaten teyit edilmiş siyasi eşitliğimiz tekrardan referans edildir.Bunu bir ilerleme olarak kabul etmemiz mümkün değildir.Crans Montana’da Anastasiadis’in masadan kaçmasına müsaade etmemek gerekirdi.BM de biz de buna izin vermemeliydik.Daha yoğun girişimle Anastasiadis’in masadan kaçmasını engelleyebilirdik” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda CTP’nin geleceği ve kendisinin Genel Başkanlık ihtimalinin sorulması üzerine Sıla Usar İncirli şöyle konuştu:

“Bu konu partimizin gündeminde değildir.Şu anda bizim için gündem Cumhurbaşkanlığı Seçimidir ve Genel Başkanımızı Erhürman’ın bu seçimi kazanmasıdır.Buna odaklandık.Parti içinde zerre kadar böyle bir gündem yok.Biz seçimi kazanmaktan çok, 5 yıllık süreci en iyi şekilde kurgulamak ve çözüm sürecini başlatmak amacındayız.Kaldı ki partimiz içinde çok geniş insan kaynakları vardır.

CTP için önemli olan ilkeler ve o ilkeler doğrultusunda mücadele etmektir. Kurumsal yapısı ve kadroları ile partimizin bu gücü vardır.Herbiri bu görevi sürdürebilir.Biz bunu görev görürürüz.CTP geleneği budur.Görev”