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İncirli’de feci kaza: 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakımda…

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İncirli’de feci kaza: 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakımda…
İncirli’de feci kaza: 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakımda…

İncirli’de Aşık Veysel Sokak üzerinde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 64 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre,  Mehmet Yılmaz (E-64) yönetimindeki HF 857 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sonuna geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Akdeniz Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada bahse konu sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Tolgay Yavuz (E-48) yönetimindeki LY 928 plakalı salon aracın sol ön yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Yılmaz, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafa travması ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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