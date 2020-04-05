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İngiliz biyolog Neil Ferguson: Karantina 18 aya uzatılmalı

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İngiliz biyolog Neil Ferguson: Karantina 18 aya uzatılmalı
İngiliz biyolog Neil Ferguson: Karantina 18 aya uzatılmalı

İngiliz salgın hastalıklar uzmanı Doktor Neil Ferguson, koronavirüse karşı aşı bulunmadığı taktirde ülkedeki karantina süresinin 18 aya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ferguson, ülkesi İngiltere'de hastalığın henüz yeni yayılmaya başladığı dönemde Başbakan Boris Johnson'ın "sürü bağışıklık sistemine" kesin bir dille karşı çıkmış ve bu stratejiyle en az 250 bin kişinin öleceğini söylemişti.

Londra Üniversitesi Imperial College'da biyolog ve matematik bilimlerinde dersler veren Ferguson, insanların yaklaşık 18 ay boyunca karantina altında kalması ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini düşünüyor.

Birkaç hafta içerisinde normal hayata dönülemeyeceğini belirten Ferguson, "Başbakan Johnson'ın 13 Nisan'a kadar ilan ettiği karantina süresi daha da uzayacak. Okul, iş yeri ve bar ve kafelerde hastalığın yayılımı düştü. Ancak şu anda salgın ev halkı arasında yayılıyor. Sokağa çıkma yasağı işe yaradı. Dışarı çıkan insanların oranı yüzde 85 azaldı." diyor.

İngiltere'nin geldiği noktada Covid 19 salgınıyla alakalı test sayısının artırılması gerektiğinin elzem olduğunu ifade eden 51 yaşındaki doktor, "Şu anda vaka ve ölü sayısı zirve noktaya ulaşmadı. Sanırım 10 gün içerisinde bu noktaya ulaşacağız. Mayıs ayı sonunda kısmi sokağa çıkma yasağının biraz daha yumuşatılabileceğine inanıyorum. İngiltere'deki vaka ve ölü sayısı Çin'deki gibi bir anda değil, yavaş yavaş düşecektir." diye konuştu.

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BBC Radio 4'e konuşan Ferguson, evde karantina altında olan kişilerin akıl sağlığı ve aile içi şiddet gibi unsurlara da dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

İngiltere'de 4 Nisan 2020 itibariyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı Çin'i geçerek 4.313'e yükselirken vaka sayısı da 40 bini aştı. İngiltere, Batı Avrupa ülkeleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağını en son kabul eden ülkelerden biri olmuş, Covid 19 kaynaklı can kayıpları periyodik şekilde hızla artmıştı.

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