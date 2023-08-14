İngiltere Başbakanı Sunak: Kıbrıs sorununun çözümünü desteklemeye devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümünü desteklemeye ve çözüm isteyen tarafları cesaretlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, “Birleşik Krallık Mağusa Derneği” tarafından Sunak’a, iki ayrı mektup gönderilerek Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmeye devam etmesinin ve Kıbrıs topraklarının yüzde 38’inin “yasadışı kolonizasyonunun” şikayet edildiğini yazdı.

Gazete, Sunak’ın İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty aracılığıyla yanıt vererek, İngiltere’nin 49 yıl boyunca Kıbrıs’ta barışa ulaşılmasında lider rol üstlendiğini ve Kıbrıs’ta garantör güç sıfatıyla attığı imzalarla verdiği sözlerden dönmeyeceğini belirttiğini kaydetti.

Habere göre Sunak, mektubunda İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 353 sayılı kararına ve BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs’taki görevinin devamına da öncülük ettiğini ifade etti.

Sunak, İngiltere’nin adanın kuzey kısmını bağımsız devlet olarak tanımadığını ve “tanıdığı tek yasal devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu” belirtirken, üzerinde uzlaşılmış nihai çözümün, Kıbrıs’taki problemin çözülmesi için en iyi seçenek olduğuna işaret etti.

Haberde, “Birleşik Krallık Mağusa Derneği”nin mektubunda, Türkiye’nin Hristiyan kiliselerine saygı göstermediği, ikonları çaldığı, kiliselerle manastırları camiye dönüştürerek İslam politikalarını yaydığı ve Apostolos Andreas Manastırı’na mescit yapmayı planladığı iddiaları da yer aldı.