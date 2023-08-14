  • BIST 7756.28
  • Altın 1660.625
  • Dolar 27.0476
  • Euro 29.5141
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 42 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 42 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

İngiltere Başbakanı Sunak: Kıbrıs sorununun çözümünü desteklemeye devam edeceğiz

» »
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümünü desteklemeye ve çözüm isteyen tarafları cesaretlendirmeye devam edeceğini ifade etti.
İngiltere Başbakanı Sunak: Kıbrıs sorununun çözümünü desteklemeye devam edeceğiz

Fileleftheros gazetesi, “Birleşik Krallık Mağusa Derneği” tarafından Sunak’a, iki ayrı mektup gönderilerek Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmeye devam etmesinin ve Kıbrıs topraklarının yüzde 38’inin “yasadışı kolonizasyonunun” şikayet edildiğini yazdı.

Gazete, Sunak’ın İngiltere’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty aracılığıyla yanıt vererek, İngiltere’nin 49 yıl boyunca Kıbrıs’ta barışa ulaşılmasında lider rol üstlendiğini ve Kıbrıs’ta garantör güç sıfatıyla attığı imzalarla verdiği sözlerden dönmeyeceğini belirttiğini kaydetti.

Habere göre Sunak, mektubunda İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 353 sayılı kararına ve BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) Kıbrıs’taki görevinin devamına da öncülük ettiğini ifade etti.

Sunak, İngiltere’nin adanın kuzey kısmını bağımsız devlet olarak tanımadığını ve “tanıdığı tek yasal devletin, Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu” belirtirken, üzerinde uzlaşılmış nihai çözümün, Kıbrıs’taki problemin çözülmesi için en iyi seçenek olduğuna işaret etti.

Haberde, “Birleşik Krallık Mağusa Derneği”nin mektubunda, Türkiye’nin Hristiyan kiliselerine saygı göstermediği, ikonları çaldığı, kiliselerle manastırları camiye dönüştürerek İslam politikalarını yaydığı ve Apostolos Andreas Manastırı’na mescit yapmayı planladığı iddiaları da yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz milletvekili : İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşlar başlasın07 Temmuz 2023 Cuma 13:27
  • İngiltere’den İran’a yeni yaptırımlar07 Temmuz 2023 Cuma 12:03
  • İngiltere 140 yılın en sıcak Haziran’ını yaşadı04 Temmuz 2023 Salı 18:26
  • İngiltere’deki mahkumlar, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:45
  • Kral Charles’ın sıkıldığı zamanlar için gizli bir işareti var01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:25
  • İngiltere’den Türkiye’ye seyahat uyarısı: Belli şehirleri açıkladılar01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:46
  • Şort giymesi yasaklanan çocuk okula etekle gitti01 Temmuz 2023 Cumartesi 09:34
  • İngiltere hükümetinden mahkemenin mülteci kararına tepki29 Haziran 2023 Perşembe 18:59
  • İngiltere'de enflasyon Mayıs'ta sabit kaldı21 Haziran 2023 Çarşamba 10:35
  • İngiltere'nin, gelişmekte olan ülkelerle ticareti artırmak için yeni planı bugün devreye girdi19 Haziran 2023 Pazartesi 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti