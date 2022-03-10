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İngiltere Dimitri’leri Karıştırdı, Yanlış Fotoğrafı Kullandı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, yaptırım mesajında iş insanı Dimitri Lebedev’in yerine yanlışlıkla eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in fotoğrafını kullandı.
İngiltere Dimitri’leri Karıştırdı, Yanlış Fotoğrafı Kullandı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili Twitter mesajında yaptırım listesine alınan Dimitri Lebedev'in yerine yanlışlıkla eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in fotoğrafını kullandı.

Bakanlık, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladığı tweet'i, hataya gelen tepkiler üzerine sildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Hata hızla fark edildi ve düzeltildi” dendi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan ve Rus lideri Vladimir Putin'e en yakın isimler arasında yer alan Dimitri Medvedev, İngiltere'nin resmi yaptırım listesinde yer almıyor.

İngiltere'nin yeni yaptırım listesinde Rossiya Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dimirti Lebedev'in yanı sıra Rus işadamları Roman Abramoviç, İgor Seçin, Oleg Deripaska, Aleksey Miller, Andrey Kostin ve Nikolay Tokarev bulunuyor. İngiltere, bu isimlerin ülkedeki mal varlıklarını dondurduğunu açıkladı.

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