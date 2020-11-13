  • BIST 1.281
  • Altın 463,639
  • Dolar 7,6566
  • Euro 9,0443
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Cumhurbaşkanı Tatar’ı Kutladı

» »
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak seçim zaferinden dolayı kutladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab Cumhurbaşkanı Tatar’ı Kutladı

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta uzun yıllardır süren ve başarısız olan federasyon görüşmelerinin sona erdiğini söyleyerek, Kıbrıs’ta çözüme yönelik kalıpların dışında yeni bir sayfa açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı Raab’a seçimlerde Kıbrıs Türk halkının kendisini iki egemen devlet zemininde Rum tarafı ile iş birliği öngören bir uzlaşı için yetkilendirdiğini belirterek, kendisinin de bu irade doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kıbrıs Türkleri’ne uygulanan çağdışı ve haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğine işaret ettiği görüşmede, özellikle direkt uçuş ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı’nın Maraş konusuna da değinmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının ilgili BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu anlatarak, taşınmazların mal sahiplerine iadesini öngördüklerini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı ise, İngiltere’nin Kıbrıs’taki BM sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin Ege Denizi hava sahası raporu Yunanistan'da tepkiyle karşılandı12 Kasım 2020 Perşembe 22:15
  • Tatar: 'TİM'in deneyimlerinden, KKTC ihracatçılarının faydalandırılması büyük şanstır'12 Kasım 2020 Perşembe 22:07
  • Kıbrıs'ın güneyinde 185 yeni vaka, 1 ölüm!12 Kasım 2020 Perşembe 22:06
  • Reşat Kansoy: "HP tüm ilkelerini hiçe saydı, hedeflerinden uzaklaştı"12 Kasım 2020 Perşembe 22:04
  • Akansoy: "HP'ye kolay gelsin. UBP ile koalisyona girmeyiz"12 Kasım 2020 Perşembe 20:02
  • KKTC'de 3 pozitif vaka!12 Kasım 2020 Perşembe 19:44
  • Bakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi12 Kasım 2020 Perşembe 19:43
  • Saner çalışmalarını sürdürüyor12 Kasım 2020 Perşembe 19:37
  • İstemediği kişilerle arkadaşlık yaptı diye kardeşini silahla vurdu12 Kasım 2020 Perşembe 19:32
  • Akacan tutuksuz yargılanacak!12 Kasım 2020 Perşembe 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti