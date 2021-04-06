İngiltere'de Covid-19:Yetişkin nüfusun yüzde 58'i aşılandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm mağazaların, spor salonlarının, kuaförlerin açılmasıyla birlikte önümüzdeki hafta ekonominin yeniden canlanmasının planlandığını söyledi.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına 12 Nisan'da atılacak ikinci adımla devam edileceğini belirten Johnson, Covid-19 ile mücadelenin başarılı seyrettiğini kaydetti.

Plana göre, 12 Nisan'dan itibaren kuaförler, spor salonları, kütüphaneler, 'açık hava restoranları' tekrar hizmet vermeye başlayacak.

İlk ve orta öğretimde yüz yüze eğitimin 8 Mart'ta yeniden başladığı ülkede, 21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamayla Covid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması bekleniyor.

Başbakan Johnson, ayrıca belirti göstermeyen kişileri de test yaptırmaya çağırdı.

30 dakikada sonuç verecek Covid-19 testi

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet ekonomiyi yeniden açmak ve Covid-19'un yeni türlerinin yayılmasını engellemek amacıyla test programını genişletti.

Buna göre, ücretsiz olarak dağıtılacak ve 30 dakikada sonuç verecek Covid-19 testi 9 Nisan'dan itibaren haftada iki kez olmak üzere isteyen tüm vatandaşlara sunulacak.

Vatandaşların eczanelerden ve sağlık merkezlerinden ulaşabileceği testler istenildiğinde posta yoluyla da gönderilebilecek.

Yetişkin nüfusun yüzde 58'i aşılandı

Ülkede mükerrerler de dahil olmak üzere 124 milyon 147 bin 198 Covid-19 testi uygulandı.

Covid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayılarının düşmeye devam ettiği ülkede, dün 10 kişi hayatını kaybederken 2 bin 297 yeni vaka tespit edildi.

İngiltere'de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 31 milyon 523 bin 10'a ulaştı, bunlardan 5 milyon 381 bin 745'ine ikinci doz aşı da yapıldı.

Aşı uygulamasına 8 Aralık'ta başlayan ve şu ana kadar yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 58'ini aşılayan İngiltere, temmuza kadar tüm yetişkinlere en az ilk doz Covid-19 aşısı yapmayı planlıyor.