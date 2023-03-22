İngiltere’de enflasyon sürpriz bir şekilde çift hane geldi

İngiltere enflasyonu restoran ve perakende fiyatlarındaki artışın etkisiyle beklenmedik bir şekilde yüksek geldi ve altıncı ay üst üste çift hanede gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre tüketici fiyat endeksi ocak ayındaki yüzde 10,1’lik yıllık artışın ardından Şubat ayında da yüzde 10,4 arttı. Yıllık enflasyon dört ay içinde ilk kez yükseldi. Ekonomistler yüzde 9,9’luk yıllık TÜFE bekliyordu.

Son veriler bu yıl TÜFE’de yüzde 2 hedefine doğru keskin bir düşüş bekleyen İngiltere Merkez Bankası’nı hayal kırıklığına uğratacak nitelikte. Veri daha fazla faiz artışının gerekliliğini öne süren tezleri de kuvvetlendirebilir.

İngiltere Merkez Bankası son 30 yılın en sert faiz artışlarını gerçekleştirdikten sonra daha nötr bir sözlü yönlendirme benimsemişti. Bankanın Başkanı Andrew Bailey, henüz Silicon Valley Bank ve Credit Suisse merkezli güven krizi sektörü vurmadan önce yatırımcıların daha fazla faiz artışına ihtiyaç olduğunu varsaymaması gerektiğini söylemişti.

İngiltere’de enflasyon yüzde 11,1 ile Ekim ayında zirve yapmıştı. Özellikle 2022’de hızla artan enerji fiyatlarının bu sene düşmesi enflasyonda keskin düşüş beklentilerini de kuvvetlendirmişti. BOE bu yıl ilk çeyrekte yüzde 9,7 TÜFE bekliyordu.