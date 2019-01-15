İngiltere'de tarihi Brexit oylamasına dakikalar kaldı: Anlaşma neleri içeriyor?

İngiliz milletvekilleri Avrupa Birliği ile Londra arasında büyük zorluklar içinde müzakere edilen Brexit Anlaşması'nı oylamaya KKTC saati ile 21:00'de başlıyor.

585 sayfalık anlaşma 40 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği ile Londra arasında kurulan sıkı bağların çözülmesini içeriyor.

Brexit Anlaşması'nda özellikle finansal anlaşma, balıkçılık, İrlanda sınır sorunu ve vatandaşların haklarına odaklanılıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May İngiltere Parlamentosu'ndaki oylamayı, kaybetme korkusuyla Aralık ayından Ocak ayına erteledi. Siyasi uzmanlar İngiliz milletvekillerinin çoğunun Brexit Anlaşması'na onay vermeyeceği konusunda hemfikir. Brexit Anlaşması hangi hassas konuları içeriyor?

İngiltere AB'ye ne kadar para ödeyecek ?

Anlaşmaya göre İngiltere 2020 yılına kadar bütçe kapsamında taahhütlerini yerine getirecek. Karşılığında Londra Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası'ndan ve Avrupa Birliği Yapısal Fonları'ndan faydalanabilecek.

Brexit Anlaşması'nda İngiltere tarafından Avrupa Birliği'ne ödenecek mebla konusunda net bilgi yer almıyor ancak bazı hesap yöntemleri belirtiliyor. İngiliz hükümeti bu meblanın 45 milyar euroyu bulabileceğini tahmin ediyor.

İrlanda sorunu ve 'Backstop'

Anlaşmada İrlanda adasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi güvence altına alan ve hiçbir kesimi memnun etmeyen "Backstop" (tedbir maddesi) bulunuyor. Amaç yıllar süren şiddet olaylarının sonlandırılmasını sağlayan Hayırlı Cuma Anlaşması'nı koruma altına almak. Backstop'un 2020 yılında Brüksel ile Londra arasında soruna çözüm üretilememesi halinde geçiş sürecinden sonra sadece acil durumlarda devreye sokulması öngörülüyor. Tartışmaya neden olan Backstop maddesi "ortak gümrük alanı" kurulmasını kapsıyor. Böylece iki İrlanda arasında sert sınırın oluşması engellenmiş olacak. İngiliz milletvekillerinin İrlanda sınır meselesi nedeniyle Brexit Anlaşması'na onay vermemesi ihtimali endişeye neden oluyor.

Avrupalı balıkçılar İngiliz sularına girebilecek

Anlaşmaya göre Avrupalı balıkçılar İngiliz sularına girebilecek. İngilizler ise geçiş sürecinde Avrupa balıkçılık kotalarına tabi tutulacak. Bu hassas konunun 2020 yılına kadar çözüme kavuşturulması gerekiyor.

İngiliz ve AB vatandaşları hayatlarına devam edecek

Geçiş sürecinden önce İngiltere'ye yerleşen Avrupalılar ve bir Avrupa Birliği ülkesine yerleşen İngiliz vatandaşları hayatlarına normal bir şekilde devam edebilecek. Yaklaşık 4 milyon vatandaş okula gidebilecek, çalışabilecek ve aile birleşimi yapabilecek.

650 milletvekilinin oylayacağı tarihi Brexit Anlaşması'nın sürpriz bir şekilde onaylanması halinde anlaşma İngiliz yasası haline gelecek. Daha sonra ise 29 Mart tarihinden önce Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit Anlaşması'nın onaylanmasını sağlayamazsa geçiş süreci olmayan "Anlaşmasız Brexit"in yolu açılmış olacak. 29 Mart tarihinde İngiltere herhangi bir üçüncü ülke düzeyine düşecek. Bu durumda birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor.

Erken genel seçim, ikinci bir referandum, Brexit tarihinin ertelenmesi veya İngiltere'nin Brexit konusunda geri adım atması yaşanabilecek senaryolar arasında bulunuyor.