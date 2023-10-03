  • BIST 8525.54
  • Altın 1614.748
  • Dolar 27.4953
  • Euro 28.8679
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

İngiltere'den Ukrayna'ya yardım eden ülkelere "pes etmeme" çağrısı

» »
James Heappey, "Ukrayna'yı bu gece ve yarın ve ertesi gün savaşta tutmalıyız. Eğer durursak, bu otomatik olarak (Vladimir) Putin'in duracağı anlamına gelmez, Putin'in ilk etapta sahip olduğu hedeflere ulaşma fırsatını yakaladığı anlamına gelir." dedi.
İngiltere'den Ukrayna'ya yardım eden ülkelere "pes etmeme" çağrısı

Polonya'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumunda konuşan Bakan Heappey, İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ve bunun doğal olduğunu bildirdi.

Heappey, silah stoklarının azalması nedeniyle ülkelerin pes etmemesi gerektiğini vurgulayarak "Ukrayna'yı bu gece ve yarın ve ertesi gün savaşta tutmalıyız. Eğer durursak, bu otomatik olarak Putin'in duracağı anlamına gelmez, ilk etapta sahip olduğu hedeflere ulaşma fırsatını yakaladığı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin azalan silah stoklarını her gün yeniden doldurması gerektiğinin altını çizen Heappey, üretim temposunun artırılmasının önemine işaret etti.

"Kendimizi daha iyi hazırlamaya karar verdik"

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer da NATO'nun yeni savunma stratejisine uygun olarak, İttifak'a yönelik olası bir saldırı durumunda ilk ay içinde 300 bin askerin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Bauer, kötü ve giderek daha saldırgan bir düşmana karşı hazır olmaları gerektiğini belirterek ""Bu nedenle 2019'da askeri stratejimizi düşünmeye ve değiştirmeye başladık, bu da Vilnius'ta kabul edilen daha ayrıntılı planlara yol açtı ve planlar temelde hazır olduğumuzdan emin olmamızı sağlıyor. Saldırıya uğrarsanız, hazır olmak zorundasınız çünkü aksi takdirde düşman kazanacaktır. Dolayısıyla daha fazla hazır kuvvetlere ihtiyacımız var. Daha fazla kabiliyete, stoka ve tatbikata ihtiyacımız var." diye konuştu.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından bölgesel planlar geliştirildiğini söyleyen Bauer, "Geliştirilen bölgesel planlar temelde NATO'nun karşı karşıya olduğu iki tehdide, yani Rusya ve terör gruplarına karşı nasıl caydırıcı olunacağı ve bunlara karşı nasıl savunma yapılacağı ile ilgili. Bu planlar Vilnius'ta ve ondan önce Madrid'de liderler tarafından geliştirildi ve kabul edildi, doğu kanadında daha fazla savaş grubuna sahip olmak için kendimizi daha iyi hazırlamaya karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Rob Bauer, kolektif savunmanın önemine değinerek silah sistemleri ve mühimmat üretiminin de artırılması gerektiğini söyledi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece destek olacaklarını açıkladı.

Bakan Petrovska, "Ukrayna'nın hepimiz için önemli bir savaş verdiğinin, dolayısıyla egemen ve bağımsız bir ülkede yaşama hakları için mücadele ettiklerinin farkındayız. Dolayısıyla mümkün olan her şekilde desteğimizi hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

Slovenya Savunma Bakanı Marjan Sarec de NATO'nun birlikte durursa başarılı olabileceğin belirterek "Hep birlikte başarılı olabileceğimizin bilincinde olmalıyız. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmediği için çok mutluyum." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lincolnshire'da Yoga yapanları öldü sandı, toplu katliam ihbarı yaptı08 Eylül 2023 Cuma 09:59
  • İngiltere'de terör tutuklusu eski asker kamyonunun altında hapisten kaçtı07 Eylül 2023 Perşembe 09:31
  • İngiltere, Wagner'i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor06 Eylül 2023 Çarşamba 13:43
  • Kraliçe II. Elizabeth anısına 23 milyon dolarlık dev madeni para tasarlandı06 Eylül 2023 Çarşamba 11:40
  • İngiltere’nin ünlü kenti Birmingham’ın Belediye Meclisi, iflas ettiğini ilan etti06 Eylül 2023 Çarşamba 10:39
  • Üstel Londra’da…02 Eylül 2023 Cumartesi 20:28
  • İngiltere'de cinsel saldırı ve eziyet içeren cinayet suçluları hapisten çıkamayacak27 Ağustos 2023 Pazar 11:46
  • Britanya polisinin tarihi eser operasyonunda 2 milyon sterlinlik vazo ele geçirildi20 Ağustos 2023 Pazar 14:39
  • İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu17 Ağustos 2023 Perşembe 11:31
  • İngiltere Başbakanı Sunak: Kıbrıs sorununun çözümünü desteklemeye devam edeceğiz14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti