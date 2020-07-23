İnönü'de Covid-19 tedirginliği arttı

Covid-19 pandemisi nedeni ile ülkedeki vaka sayısındaki artış tedirginliği artırdı.

İnönü Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda belediyeye gidecek olan bölge halkını ve sokağa çıkacak olan vatandaşları maske takması konusunda uyardı.

İşte o paylaşım:

"Sevgili bölge halkımız Tekrarlayan Covid-19 salgını nedeniyle belediyemize gelecek olan vatandaşlarımızın maske kullanmaları zorunludur. Lütfen hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için sokağa maskesiz çıkmayınız."