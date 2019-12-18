"İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" yürürlükte

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 17 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe giren tüzük, inşaat alanlarında ve işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarının düzenlenmesini amaçlıyor.

Tüzük kapsamında, inşaat sürecine dahil olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri, proje hazırlık ve uygulama aşamalarında inşaat sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yükümlükleri, sağlık ve güvenlik koordinatörünün yükümlülükleri ile inşaat alanında sağlık ve güvenlikle ilgili alınacak tedbirler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ile ilgili kurallar yer alıyor.

Tüzük ile inşaat işlerinde alınacak önlemler ve yeni uygulamalar arasında, sağlık ve güvenlik planının ve dosyasının hazırlanması, inşaat sektöründe yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alınması koşulları bulunuyor.



Tüzük çerçevesinde, inşaat alanının tüm çevresinin en az 2 metre yükseklikte dayanıklı ve sert malzeme ile perdelenmesi, inşaatlarda yapı iskeletlerinin TS EN 12 810 veya EN 12 810-1’e uygun olması, iskele etrafının iskele filesi ile kaplanması, toplu koruma yöntemlerinin kullanılması; inşaatlarda İskele kurulum-söküm işleri ile görevlendirilen bir sağlık ve güvenlik koordinatörü olması gibi yükümlülükler getiriliyor.



Yürürlüğe giren tüzük, ayrıca inşaattan sorumlu ana işverenin, beton dökümü öncesinde, kalıbın sağlamlığının sağlık güvenlik koordinatörü tarafından kontrol edilmesini ve kaydının tutulmasını zorunlu kılarken; işverenlere inşaat alanında toz, gürültü titreşim gibi zararlılar ile ilgili kişisel maruziyet ve ortam ölçümlerinin yapılması zorunluluğu getiriyor.