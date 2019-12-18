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"İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" yürürlükte

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" İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü”nün bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.
"İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" yürürlükte

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 17 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de  yayınlanan; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında  yürürlüğe giren  tüzük,  inşaat alanlarında ve işlerinde  alınacak asgari  iş sağlığı ve  güvenliği şartlarının düzenlenmesini amaçlıyor.

Tüzük kapsamında,  inşaat sürecine dahil olan  gerçek ve tüzel kişilerin  yükümlülükleri,  proje hazırlık ve uygulama aşamalarında   inşaat sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yükümlükleri,  sağlık ve güvenlik  koordinatörünün yükümlülükleri  ile inşaat alanında  sağlık ve güvenlikle ilgili alınacak tedbirler konusunda çalışanların  bilgilendirilmesi  ile ilgili kurallar yer alıyor.
Tüzük ile inşaat işlerinde alınacak önlemler ve yeni uygulamalar arasında,  sağlık ve güvenlik planının  ve dosyasının hazırlanması, inşaat sektöründe  yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alınması koşulları bulunuyor.


Tüzük çerçevesinde, inşaat alanının  tüm çevresinin en az  2 metre yükseklikte  dayanıklı ve sert malzeme ile perdelenmesi,  inşaatlarda yapı iskeletlerinin TS EN 12 810 veya EN 12 810-1’e uygun olması, iskele etrafının iskele filesi ile kaplanması, toplu koruma yöntemlerinin kullanılması; inşaatlarda  İskele kurulum-söküm işleri ile görevlendirilen bir sağlık ve güvenlik koordinatörü   olması gibi yükümlülükler getiriliyor. 


Yürürlüğe giren tüzük, ayrıca inşaattan sorumlu ana işverenin,  beton  dökümü öncesinde, kalıbın sağlamlığının  sağlık güvenlik koordinatörü tarafından kontrol edilmesini ve kaydının tutulmasını zorunlu kılarken; işverenlere inşaat alanında toz, gürültü titreşim gibi zararlılar ile ilgili kişisel maruziyet ve ortam ölçümlerinin yapılması zorunluluğu getiriyor.

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