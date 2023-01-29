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İnşaat Mühendisleri Odası: Bu toplum, KTMMOB’yi sizlere oyuncak etmeyecektir

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“Kıbrıs Türkünün en güçlü kalelerinden biri olan KTMMOB’yi ve benzer örgütleri bu toplum sizlere oyuncak etmeyecektir!” vurgusunda bulundu; vatandaşları, 31 Ocak tarihinde Meclis önünde düzenlenecek eyleme davet etti.
İnşaat Mühendisleri Odası: Bu toplum, KTMMOB’yi sizlere oyuncak etmeyecektir

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) vatandaşları, 31 Ocak Salı günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) düzenleyeceği eyleme katılmaya davet etti.

Yapılan açıklamada, 21/2005 sayılı KTMMOB yasasının 3 milletvekilinin değişiklik önerisi talebiyle gündeme geldiği anımsatıldı.

Baştan aşağıya yalan gerekçelerle yapılan bu hareketin hem ülkeye hem de ülke insanlarına karşı büyük bir hadsizlik ve kendini bilmezlik olarak tanımlanan açıklamada, kendi meslektaşlarının acil durum hastanesi açılışında kapıdan geri gönderilip içeri alınmamasına tepki vermeyen bir doktor milletvekilinin hangi bilgi ve cüretle KTMMOB yasasına değişiklik önerisi getirdiğini soruldu.

Diğer taraftan kendi yetiştirdiği insanların bu işleri yapmaya ehil olmadığını savunan bir eğitimci milletvekilinin de eğitim vermekten vazgeçmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, yapılanın son derece hassas dokunuşlarla bile isteye yapıldığının altı çizildi.

“Topluma hizmet adı altında yaptıkları faaliyetleri önce toplum nazarında gereklidir / gerekli değildir diye tartıştırıp halkı böldüler. Şimdi ise can ve mal kaybından sorumlu olan inşaat mühendisinin bile kim olduğu bilinmeden yapacakları işleri yasal olarak meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada,  “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zihniyeti ile yaşananlardan kurtulmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Tüm kurum ve kuruluşlara aynı baskı ve dikta uygulamasının başladığının belirtildi İMO açıklamasında, baskıların kısa zamanda da münferit bireylere kadar ulaşacağı vurgulandı.

Açıklamanın devamında ise “Tüm üyelerimizi, kurum, kuruluş, meslek örgütü ve toplumsal yok oluş kaygısı olan herkesi 31 Ocak Salı günü Saat: 10.00’da KTMMOB önünde başlayıp meclise doğru hareketle devam edecek eyleme davet ediyoruz.” denildi.

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