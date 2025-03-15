İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden önemli Miracle açıklaması

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) tarafından iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üyemiz olan bir yap sat firması ile Bafra bölgesinde arazisi bulunan yabancı uyruklu ancak KKTC vatandaşı olan bir şahıs arasında imzalanmış olan satış sözleşmesi mevcuttur. Akabinde mevcut imar mevzuatına uygun olarak izinlendirilmiş bir proje satışa sunulmuş olduğu bilgimiz dahilindedir.

Bu süre zarfında Miracle Firması, konu müteahhitten 150 adet daire satın almak için girişimde bulunmuştur. Söz konusu görüşme sonucunda herhangi bir satın alma ve/veya satış sözleşmesi ve/veya herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir.

Hal böyle iken Miracle Firması tarafından bahse konu 150 (yüz elli) daire satın alınmamış olmasına rağmen konu projede otel ve gazino mevcutmuş gibi pazarlanmaya çalışılması alınmış izinlerle bağdaşmamakta dolayısıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca bölgede yürürlükte olan imar mevzuatı konu arazi içerisine otel ve gazino yapmaya hiçbir surette olanak vermediği hususunu bu çerçevede NFT ve Miracle tarafından projenin temelleri atıldığı yönünde yapılan reklam amaçlı yayınların doğruyu yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.”