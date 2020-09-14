İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Rum Yönetimini ziyaretindeki açıklamaları nedeniyle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu protesto etti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ABD’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de faaliyetlerinden “yasa dışı faaliyetler” olarak söz etmesini ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs üzerindeki ortaklığını inkar eden ve tek taraflı ziyaretle taraflı siyasi tavrını Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” dedi.

Işık, Rumların Doğu Akdeniz’de 3. ülkeler ile ittifaklar kurarak MEB ilanları ile hidrokarbon sondajlarında bulunmasının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve 1960 Londra ve Zurih anlaşmalarına aykırı hukuk dışı faaliyetler olduğunu vurguladı.

Işık, hukuksuzluğa son vermek için AB ve ABD’yi KKTC’nin varlığını tanımaya da davet etti.