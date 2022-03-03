İnsan Hakları Derneği: Rusya BM Güvenlik Konseyi Üyeliğinden İhraç Edilsin

KKTC İnsan Hakları Derneği, “çağdışı toplu cinayet saldırısı ile Ukrayna’ya vahşet yaşatan Rusya’nın, insanlık ve insan hakları için bir tehdit olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyeliğinden ihraç edilmesi için” BM’ye çağrı yaptı.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta da benzer bir trajedinin yaşanmaması için, Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’a da çağrıda bulunularak, Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuk ve anlaşmalar temelinde sahip olduğu ‘siyasi eşitlik ve statüsünü’ tanımaları” talep edildi.