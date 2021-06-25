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İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye Çağrı…

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KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, BM’ye, “bir komisyon kurarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni feshetme” çağrısında bulundu.
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye Çağrı…

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, BM’ye, “bir komisyon kurarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni feshetme” çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Işık, Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri temelinde federal bir çözümde ısrar edilen açıklamaları da, Kıbrıs Türk halkının iradesine saygısızlık olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne üye yapılmasının BM parametrelerini ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını hükümsüz kıldığını öne süren Işık, federasyon tezini ise “Enosis”i Kıbrıslı Türklere empoze etme girişimi olarak yorumladı.

İnsan Hakları Derneği’nin Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin birlikte yaşamasına onay vermeyeceğini belirten Işık, BM’yi “bir komisyon kurarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni feshetmeye” çağırdı.

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