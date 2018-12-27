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Instagram'a yeni özellik !

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Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a yeni yıla girerken son güncelleme geldi. Instagram'a gelen yeni güncelleme kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Instagram'a yeni özellik !

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a yeni yıla girerken son güncelleme geldi. Instagram'a gelen yeni güncelleme kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

En son güncelleme ile timeline'daki (anasayfa) her gönderi tüm sayfayı kaplıyor. Yani timeline'nınızda sadece 1 fotoğraf göreceksiniz.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ın son güncellemesi ile timeline'daki diğer fotoğrafları görmek için aşağı sürüklemek yerine parmakla fotoğrafların üzerine basma özelliği geldi.

 

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