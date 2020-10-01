İranlı şarkıcı ara bölgede çadır kurdu

Omid Tootian isimli İranlının, Rum Yönetimi makamlarının siyasi sığınma başvurusunda bulunmak için Güney Kıbrıs’a girişine izin vermemesi nedeniyle Ledra Palace bölgesindeki ara bölgede çadır kurduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi,, Omid Tootian’ın ülkesinde şarkıcı ve besteci olarak bilindiğini, hükümet karşıtı yazdığı şarkıları nedeniyle kovuşturma korkusu ile 4 yıl önce ülkesinden ayrıldığını yazdı.

Gazete İranlının, ilk önce Türkiye’ye sığındığını daha sonra ise Ercan Havalimanı üzerinden ülkeye geldiğini belirtti.

Habere göre İranlı yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’a geçme çabalarına karşın bunun Rum polisi tarafından ret edildiğini, başka seçeneğinin olmadığını, dönmesi halinde Türkiye’ye ardından ise İran’a sınır dışı edilmekten de korktuğunu söyledi.