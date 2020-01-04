MÜNHAL: DETAY gazetesinde çalışmak üzere 2 editör / muhabir tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak istihdam edilecektir

Detay Gazetesi’nde , yeni dönem çalışmaları çerçevesinde projelerinde aktif olarak çalışmak üzere tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışabilecek 2 editör/muhabir istihdam edecektir.

Merkezi Lefkoşa'da bulunan kuruluşumuzun bünyesinde bulunan Detay Kıbrıs İnternet Gazetesi'nde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklerde "İnternet Editörü" istihdam edilecektir.

GENEL NİTELİKLER

Üniversitelerin tercihen İletişim, Basın-Yayın, Gazetecilik bölümlerinden mezun olmak,

Türkçe dilbilgisine hakim olmak,

Yazım dilini iyi ve etkili kullanarak özgün içerik üretebilmek,

Adobe Photoshop programını başlangıç seviyede kullanabilmek,

Sosyal medyayı etkin olarak kullanabilmek,

Daha önce internet haberciliği alanında çalışma referansı olmak,

Gazeteciliği bir meslek olarak görmek,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak.

İŞ TANIMI - İnternet Editörü:

Gündem konularının, yerli-yabancı kaynakların takip edilerek günlük içeriğin oluşturulması ve yayınlanmasından, düzenli haber akışının sağlanmasından, haberlerin doğruluğunun kontrol edilerek yayına hazır hale getirilmesinden, gerekli durumlarda haber kaynakları ile iletişim halinde olarak bilgilerin teyidi ve diğer kaynaklardan gelen haberlerin içerik olarak geliştirilmesinden sorumlu olacaktır.

İlgilenen adayların info@detaykibris.com e-mail adresine CV'leri ile başvurmaları gerekmektedir.

Not: Başvuran adayların gündemdeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması ve İngilizce bilmesi avantaj sayılacaktır.