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İş Kadınları Derneği: “Krizi fırsata çevirmesini bilelim”

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İş Kadınları Derneği (İKD), Kuzey ve Güney Kıbrıs arası açılmış ve açılacak kapıların, KKTC ekonomisine büyük katkısı olacağı inancında olduğunu ifade etti.
İş Kadınları Derneği: “Krizi fırsata çevirmesini bilelim”

İş Kadınları Derneği (İKD), Kuzey ve Güney Kıbrıs arası açılmış ve açılacak kapıların, KKTC ekonomisine büyük katkısı olacağı inancında olduğunu ifade etti.

İKD’den yapılan yazılı açıklamada, Kuzeyde üretilen ürünlerin Güney üzerinden dünyaya açılması için Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yapılan, yıllardır yürürlükte olmasına rağmen yönetimlerin engellemeleri nedeniyle Yeşil Hat Tüzüğü’nün etkin ve fiili olarak çalıştırılamadığı belirtildi.

Son dönemlerde Türkiye’de başlayan ekonomik kriz nedeniyle Türk Lirasındaki hızlı değer kaybının Kıbrıslı Rumların kuzeyde satın alma gücünü yükselttiği belirtilen açıklamada, tüm bürokratik engellere rağmen yoğun bir şekilde KKTC’de alışveriş yapılmasının, daralan KKTC ekonomisine bir nefes aldırdığını ve “krizin fırsata dönüşmesinin” doğal yollarla gerçekleştiği ifade edildi.

Yöneticilerin ve iş insanının üzerine düşen vazifenin bu gelişen durumdan ekonominin maksimum fayda sağlamasına yardımcı olmak olduğu belirtilen açıklamada, bunun için de öncelikle Kuzeye geçişlerin kolaylaştırılması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği kaydedildi.

İKD açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

HÜKÜMETE ÇAĞRI

“İlave olarak ise hızla yeni geçiş kapılarının açılması planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Güneyden Kuzey’e daha kolay ve daha fazla bölgeden geçilebilmesi, doğal olarak daha fazla alışveriş yapabilmeleri ve piyasada nakit para akışının hızlanması anlamına gelecektir.

Bu yüzden İş Kadınları Derneği olarak hükümeti ivedilikle mevcut kapılardan geçişleri rahatlatmaya ve paydaşları ile hızla anlaşarak yeni geçiş kapıları açmak için girişim başlatmaya davet ediyoruz.

“ULUSLARARASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ NORMLARI İÇERİSİNDE HAREKET EDİLMELİ”

Öte yandan bu yoğun geçiş ve alışverişlerde gerek kapıdaki memurlarımızın gerekse alışveriş ortamında çalışanların sorumluluk bilinci içerisinde ve uluslararası müşteri hizmetleri normları içerisinde hareket etmeleri gerektiğini de vurgulamak isteriz. Kısa günün kârı mantığı ile yürünecek hiçbir ticari yöntemin bizi uzun vadede bir yere götürmeyeceğini de hatırlatmak isteriz.”

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