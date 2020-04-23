İş yerleri ne zaman açılacak? Başbakan Tatar tarih verdi

Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy işyerlerinin yeniden açılmasına yönelik Ekonomik ve Mesleki Örgütlerle toplantı yaptı..

Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy işyerlerinin yeniden açılmasına yönelik Ekonomik ve Mesleki Örgütlerle toplantı yaptı..

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yer alan toplantının başında konuşan Başbakan Ersin Tatar, alınan tedbirler neticesinde vaka sayısında yatay seyir değil düşüş yaşanmakta olduğunu belirterek ‘Rehavete kapılmazsak, biraz daha sabredersek ve temastan uzak durabilirsek bu işi selametle atlatmış olacağız’ dedi.

Tatar, uçuşların ne zaman başlayacağının ise Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde belli olacağını söyledi.

Alınacak bazı tedbirler ve yapılacak bazı düzenlemelerle hangi sektörlerin hangi zaman diliminde açılacağını tartıştıklarını belirten Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın ekonomik ve mesleki örgütlerle konuyu değerlendirmek üzere yarın toplancağını belirtti.

Önemli olan alınacak tedbirlerle riski minimuma çekebilme ve kalabalık olmayan ve çok fazla temas gerektirmeyen alanlarda yavaş yavaş ekonomik faaliyetlerin başlayabilmesi için düzenlemeler yapmak olduğunu belirten Tatar 4 Mayıs’a kadar yapılacak çalışmalar ve düzenlemelerle açılmaların gerçekleşebileceğini söyledi.

Tatar ‘Hükümetimiz Bakanlar Kurulu’nda 4 Mayıs gibi bir hedef göstermiştir. 4 Mayıs’a kadar yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbir ve düzenlemelerle inşallah o günden sonra açılmalar gerçekleştirilecektir ve ekonomik hayat dip noktasından yukarıya doğru tırmanacaktır düşüncesi içerisindeyiz’ dedi.

Ülkede bir hacim, ekonomi, üretim ve kazanç bulunduğuna da dikkati çeken Tatar, kazanılanların ülkede kalması ve yatırım haline dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

‘Önemli olan KKTC ekonomisinin sürdürülebilir bir mali ve ekonomik pozisyonda olması ve kendi insanına da daha fazla refah verebilmesidir’ diyen Tatar, turizm, yükseköğretim ve konut sektöründeki hizmetlerle birlikte sağlık sisteminin de güçlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da yaklaşık 42 gündür birçok işyerinin kapalı olduğuna dikkati çekerek, işyerlerinin kapalı olmasının ekonominin tamamen sıfır noktasına vurduğu anlamına geldiğini söyledi.

Taçoy, ‘Hükümetin ve Sayın Tatar’ın uhdesinde alınmış olan tedbirlerle bugüne kadar taşınmış süreç içerisinde sağlık koşullarının ne duruma geldiği ve takdire şayan gitmesi durumda artık ekonomik hayatın başlangıcı olacaktır. Bu başlarken içinde bulunulan durumun gerek bizim yaptığımız çalışmaları gerekse sizlerin yaptığı çalışmaları dikkate alarak işyerlerinin açılma noktasında ne gibi adımlar atılacağı ve nelerin yapılabileceğini sizlerin taleplerinin neler olduğunu bizlerin önereceklerinin neler olduğunu da konuşmak suretiyle bir yol haritasını inşallah çizeriz’ dedi.

Süreci, sivil toplum örgütleri ve ekonomik örgütler platformuyla istişare ve disiplin içerisinde bir yere kadar getirdiklerini ifade eden Taçoy, ‘Zaman zaman birlikte tartışmalara da sebep olacak konuşmalar yaptık. Zaman zaman ise doğru yolu çizmeye çalıştık. Bundan sonra da eğer bu işi takip edebilirsek, bu çağın virüsü Covid-19’dan en az zararla çıkabileceğimizi düşünüyorum’ dedi.

Taçoy, ‘Birlikte başladık birlikte götüreceğiz ve hep birlikte bu süreci aşacağız’ ifadelerini kullandı.