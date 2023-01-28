İŞAD'dan Feyzioğlu’na ziyaret

İŞAD yönetim kurulu başkanı Enver Mamülcü yönetim ve danışma kurulundan bir heyet ile Sn. Büyükelçi Metin Feyzioğlu’ nu makamında ziyaret etti.

Başkan Enver Mamülcü, Sn. Büyükelçiye yeni görevinde başarılar dilerken kısa zaman içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile kurduğu diyaloğun çok verimli sonuçlar doğurmasını ümit ettiğini, oluşacak güzel diyalog ve iş birliği sonucu daha kaliteli bir yaşam standartına ulaşmak için 33 yıllık Kıbrıs Türk iş İnsanları olarak her zaman iş birlikteliği içerisinde çalışmak için gayret göstereceklerini aktardı.

Sn. Büyükelçi Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin böyle köklü ve güzide derneğine mensup iş insanları ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ve iş dünyasını ileriye götürecek çözüm odaklı çalışmaların tamamına destek olmak için tüm imkanların kullanılacağını iletti.

İŞAD heyeti Bürokrasinin hantal yapısının E-Devlet sistemi ile aşılabileceğini bu yüzden bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini, Yerli ürünlerin üretim maliyetleri yüzünden ihracata yönelik büyüyemediğini bu yüzden atılan enterkonnekte sistemin hayata geçirilmesi adımının çok değerli olduğunu, ihracatın artması için Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere yerli ürünlerin teşvik ve desteklerinin gerçek üreticiye ulaşacak şekilde planlanmasını ve gerekiyorsa Türkiye pazarında özel iş birliktelikleri ile yurt dışına açılmaya imkan tanınmasını, Tarım ürünlerinin vazgeçilmezi suyun bir an önce mesarya bölgesine ulaştırılması konusu gibi bir çok hayati konuyu dile getirerek İŞAD ın tüm bu ve bunun gibi konularda ortaya çözüm önerilerini aktararak, oluşacak çözümün bir parçası olmaktan onur duyacakları dile getirildi.

Heyetten iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini dinleyen Sn. Büyükelçi, E- devlet sisteminin yapısının tamam olduğunu KKTC kurumlarının bir an önce bu sistemi kurmalarını sağlamak için çaba harcadıklarını, Sulama projesinin acil kamulaştırma yasası eksikliğinden kaynaklı tamamlanamadığı gibi konuların neden sonuçlanmadığını açıkça heyete ilettikten sonra, en kısa sürede konuların tek tek ele alınarak çözüme kavuşturulması için konuların bire bir takipçisi olduğunu, olacağını dile getirdi.



Büyükelçi ve Dernek yönetimi ekip istişarelerini tamamlayarak en kısa sürede tekrar çözüm önerileri ile bir araya gelmek üzere sözleşerek görüşme sonlandırıldı.