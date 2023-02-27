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SON DAKİKAMalatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!

İsias komitesi hakkında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: "Atalete düşmeyelim, sabırlı uzun soluklu bir iş var"

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Tufan Erhürman, mecliste kurulan ve İsias davası ile ilgili hukuki süreci takip eden özel komitenin de uzun ömürlü ve sabırlı olması gerektiğini, bu tip davaların uzun sürebildiğini hatırlattı.
İsias komitesi hakkında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: "Atalete düşmeyelim, sabırlı uzun soluklu bir iş var"

Meclis Genel Kurulu toplandı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bireyler olarak depremden bir dakika öncesi gibi bir durumda olmadığımızı, bu durumun kurumsal olarak da bu şekilde olması gerektiğini ifade etti ve hemen öncelikle imar yasası ile ilgili değişiklik tasarı ve önerilerin meclisten geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, mecliste kurulan ve İsias davası ile ilgili hukuki süreci takip eden özel komitenin de uzun ömürlü ve sabırlı olması gerektiğini, bu tip davaların uzun sürebildiğini hatırlattı.

Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu'nda şöyle konuştu;

“Bir gerçeklik var karşımızda. Hiçbirimiz depremin olduğu anın 1 dakika öncesindeki halimizde değiliz. CTP olarak bunun kurumsal yapımıza da sirayet etmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Meclis de bu anlamda öyledir…

Birinci nokta kaybettiğimiz çocuklarımız, aileler ile iğli İsias konusunda kurduğumuz özel komitede kamuoyu nezdinde oluşan hassasiyeti meclis olarak muhakkak fark etmemiz gerektiğini, adeta bir hukuk bürosu gibi çalışan ve tek ağızdan bilgilendiren bir yapıda olmalı...

Uzun ömürlü bir komite olmak durumunda. Bu tip yargılamaların kısa sürede sonuç vermediğini biliyoruz; Hiçbir şekilde atalete düşmemiz gerektiğini vurguluyorum..."

“AFET ACİL DURUM EYLEM PLANININ ORTAYA ÇIKMASI GEREKİYOR”

"İkinci konu; dersler çıkarmamız gerekir deniyor ya... Eğer gerçekten bilime kulak vermek durumunda olduğumuzun farkındaysak gerçek şudur ki Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımız göz bebeğiz gibi korumamız gereken yapılardır. Merkezi idarenin yürüttüğü çalışmalarda en yakın doğal olarak Mimarlar inşaat-Mühendisler Birliği… Denetimler başladı. Hepimiz teşekkür borçluyuz bu kurumlara ve birikimlerine…

İmar yasası ile ilgi değişiklik tasarı ve önerileri geri çekelim, diyorum. Meclis depremden sonra farklı olduğumuzu göstermeye başlasın… Zaten hiçbir şekilde olacak gibi de değil… Afet acil durum eylem planının hazırlanması gerekiyor. Hangi yerden, kaç dakika içinde yaralılarımızı nakledeceğiz? Bu planlar bir an evvel ortaya çıkmalıdır…."

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