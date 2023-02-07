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İsias Otel enkazından Anıl Zeybek isminde bir kişiye ulaşıldı

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İsias Otel enkazından Anıl Zeybek isminde bir kişiye ulaşıldı
İsias Otel enkazından Anıl Zeybek isminde bir kişiye ulaşıldı

İsias Otel enkazından Anıl Zeybek isminde bir kişiye ulaşıldı..:

İsias Otel enkazından Anıl Zeybek isminde bir kişiye ulaşıldı

Kanal Sİm'de Sami Özuslu'ya konuşan Ömer Bilgen, "seslerin duyulan noktada çalışmalar devam ediyor. Anıl Zeybek isimli birine ulaşıldı" bilgisini verdi. 

KKTC Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Anıl Zeybek'in KKTC ekibinden olmadığı bilgisini verdi. Zeybek henüz enkaz altından kurtarılamadı.

 

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