İsim ve logoda değişikliğe gidildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) isim değişikliği yaparak Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) adını aldı.

19 Ocak 2017’de parti genel merkezi konferans salonunda toplanan Kurucular Genel Kurulu tüzükte bir takım değişiklik yaptı. Yapılan değişikliklerden biri partinin “Toplumcu Kurtuluş Partisi” olan açık adının Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olarak değiştirilmesini içeriyor. İlaveten partinin ak güvercin olan ambleminde de düzenleme yapılarak ak güvercin objesi yenilenip altına TKP Yeni Güçler ibaresi konuldu.

Yapılan yeni düzenlemeler bu sabah saatlerinde Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Mehmet Çakıcı ve Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu tarafından İçişleri Bakanlığına teslim edilerek kaydı yaptırıldı.

Gerçekleştirilen bu işlem sonrasında 28 Kasım 2016 tarihinde resmen kaydı yapılan parti bugün itibarıyla siyasal çalışmalarına yeni adı Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) olarak devam edecek.

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in siyasal yelpazenin merkezi de kapsayacak biçimde solunda tüm renkleri kucaklayan geniş bir siyasal parti olarak emekçi kitlelerin umudu haline geldiğini ifade ederek, bu toplumdaki beklentiye uygun olarak hızlı bir örgütlenme sürecine girildiğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle kamuoyunun önüne çıkılacağını belirten Çakıcı, TKP Yeni Güçleri’in iktidara talip olduğunu ve yapılacak ilk seçimlerde bunun gerçekleşeceğine inandığını söyledi.