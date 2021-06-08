İskele Balıkçı Barınağı’nda Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

İskele Balıkçı Barınağı’nda denizin dibi dalgıçlar eşliğinde temizlenerek çöplerden arındırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Lions Kulüpleri Federasyonu Çevre Komitesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizlik etkinliğine İskele Belediyesi de lojistik destek verdi.

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuna Karatepe, karşılıksız hizmet anlayışı ile toplumsal olaylara son derece duyarlı olduklarını ifade ederek çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla temizlik etkinliğini düzenlediklerini belirtti.

Tüm denizin altını temizlemenin mümkün olmadığını ancak bir farkındalık yarattıklarını ifade eden Karatepe, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemini vurguladı.

“Kirli Su Olmasın Canlara Kıyılmasın”, “Kirli Suda Hayat Olmaz”, “Suyu Kirletme Geleceği Yok Etme” ve “Suyu Kirletmek Hayatı Tüketmektir” yazılı pankartların açıldığı etkinlikte denizin dibi dalgıçlar eşliğinde temizlendi.