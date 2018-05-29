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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

İSKELE belediye başkan adayı Civisilli: “İSKELE çıraklık eğitim merkezi’nin açılmasını sağlayacağız”

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CTP İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ve Belediye Meclis üyesi adayları dün İskele Esnaf ve Zanaatkalar Odası’nı ziyaret ederek yetkililerle görüştü.
İSKELE belediye başkan adayı Civisilli: “İSKELE çıraklık eğitim merkezi’nin açılmasını sağlayacağız”

CTP İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ve Belediye Meclis üyesi adayları dün İskele Esnaf ve Zanaatkalar Odası’nı ziyaret ederek yetkililerle görüştü. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, projelerini aktaran Civisilli, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nın yıllardır başarılı bir şekilde yürüttüğü ve yerli işgücünün ekonomiye katılımını sağlayan eğitimlerin verildiği Çıraklık Eğitim Merkezi'nin İskele Organize Sanayi Bölgesi'nde de açılmasının sağlanacağını belirtti. 
Civisilli, böylelikle bölgedeki turizm yatırımlarına paralel olarak sektörün ihtiyaç duyduğu yerli işgücü yetiştirileceğini ve gençlerin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanacağını ifade etti. 
Belediye bünyesinde AR-GE birimi kurulacağını da kaydeden Civisilli, küçük işletmecilerin fonlardan yararlanabilmesi için hazırlanması gereken projeler konusunda da yurttaşlara hizmet verileceğini belirtti.
ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE AĞILLARIN MODERNİZASYONU
İskele’nin diğer sorunlarına da değinilen toplantıda çevre konusu da vurgulandı. “Temiz bir çevre, lüks değil haktır” diyen Civisilli, bu yüzden göreve gelir gelmez kentsel ve bölgesel temizlik, haşare ile biyolojik ilaç mücadelesi ve diğer hijyen uygulamalarının kesintisiz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacağını sözlerine ekledi. 
Evlerin içindeki hayvan ağıllarının, şehir ve köy merkezinin dışına çıkarılarak modernize edileceğini aktaran Civisilli, sahil yolunda 24 saat görev yapacak zabıtaların iş başında olacağını ve çevreyi kirleten, rahatsız eden kişilere karşı tedbirler alınacağını söyledi.

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